Як пережити вибори і залишитись здоровими: поради для членів виборчкомів і спостерігачів

У день виборів президента України буде мало сну, свіжого повітря та руху, зате багато людей і значна потреба в концентрації уваги. Таким день голосування буде у членів виборчих комісій, спостерігачів та команд екзит-полів. Вони працюватимуть з ранку до глибокої ночі.

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Візьміть їжу

Замовити піцу – не варіант, адже вона суха, малопоживна, і вам хотітиметься ще. Те саме з печивом. Вам потрібні поживні речовини, а не просто калорії. Тому варто їсти яблука, банани, курагу, чорнослив та мандарини. У цих продуктах, крім цукрів, є клітковина, вітаміни та мікроелементи.

Але самими лише вуглеводами не обійтися. Від солодкого ви швидко зголоднієте (так діє гормон інсулін) та захочете спати (це через брак нейропептиду орексину). Врятувати може білкова їжа: омлет, горіхи, сир, м’ясо. Вона дасть мікроелементів та підніме рівень орексину.

Пийте воду

Якщо ви відчуваєте сухість у роті, невелике запаморочення чи втому – скоріш за все це спрага. Поїли солодкого? Сухе повітря? В голові туман? Багато розмовляєте? Немає часу випити кави? Випийте звичайної води. Орієнтуйтеся на 3 літри для однієї людини. При цьому чай та кава не враховуються.

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Візьміть зубну щітку та пасту

Можливо, відчуття чистих зубів і доглянутості допоможе почуватися свіжіше або завадить некорисним перекусам.

Мийте руки і візьміть рушничок

Контакт із бюлетенями та великою кількістю людей лишають на руках бруд, бактерії і віруси. А знервованість і багато кави роблять долоні пітливими. Проблему вирішать 20 секунд миття рук теплою водою з милом. Сушити ж руки краще власним рушником, та й навряд чи на дільницях будуть паперові серветки. Щодо антибактеріальних спреїв і серветок, то вони не очищують нормально руки. А в фільтрах сушарок для рук може бути чимало бактерій. Тому краще візьміть свої мило та рушник. Візьміть сухі та вологі серветки. Подбайте про свій комфорт і гігієну.

Робіть присідання

Робіть присідання чи просто вставайте і розтягуйтеся час від часу. Якщо багато сидіти чи стояти, то рано чи пізно все почне боліти. Це займе лише хвилину – поки гріється вода на чай чи рухається черга в туалет. За цей час можна зробити 20 присідань та запобігти застою крові у венах і болю в попереку.

Провітрюйте дільницю

На ній постійно багато людей, тому кисень швидко витрачається. Через брак кисню і надлишок вуглекислого ви станете сонливими і вам бракуватиме уваги. Відчиняйте вікна повністю, коли провітрюєте, і зачиняйте їх згодом. Це найефективніший спосіб.

Ходіть, а не стійте

Робота м’язів допомагає крові рухатися по венах. Якщо ж стояти на місці, венозна кров застоюється, тисне на клапани вен – людям із варикозним розширенням вен знайоме це відчуття. Тому шукайте нагоди встати і походити.

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Привітайтеся з колегами за руку та усміхайтеся

Вам разом працювати майже добу. Рукостискання, тобто контакт, викликає виділення знайомого нам нейромедіатору окситоцину. Він допоможе вам відчути один до одного довіру.

Візьміть аптечку

Не виключено, що хтось із комісії чи виборців поріже пальця папером, чи в когось підніметься температура, заболить голова, або людина знепритомніє через брак кисню. До цього треба бути готовим.

Змінний і теплий одяг

Що більше ви хотітимете спати, то сильніше мерзнутимете. Коли тіло потребує сну, то меншає гормонів щитоподібної залози, зростає рівень мелатоніну, а рівень гормону стресу і бойової готовності кортизолу сходить нанівець. Тож температура тіла дещо знизиться, а вам може знадобитися светр.

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