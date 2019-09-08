Як підготувати дитину з аутизмом до садочка та школи

Дітям з аутизмом потрібна особлива увага та підтримка батьків у соціалізації. Тому перед навчанням у садку та школі їх необхідно правильно підготувати.

Інна Сергієнко – мама 11-річного Міші, у якого аутизм, – в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24, розповіла про те, як підготувати дитину до школи та садка.

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Як підготувати дитину з аутизмом до дитячого садочка

Жінка радить якомога раніше розпочати цю підготовку. Не варто також соромитися дитини з аутизмом/приховувати її від інших.

Аутизм – що це? Це особливий розвиток нервової системи. Внаслідок нього людина має труднощі з соціалізацією у суспільстві, а також спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.

Чого ще не можна робити – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Малюка слід готувати до інклюзії, до середовища, в яке він піде.

Як розуміти, чи дитина готова? Просто дізнайтеся, чи дитина знає, як правильно поводитися у садочку/школі, чого не можна робити, чи може контролювати свої дії, чи не заважатиме іншим дітям.

Як підготувати дитину з аутизмом до школи

Чим більше та чим швидше дитина знатиме – тим швидше складе враження про навчальний процес, порядок.

До прикладу, коли людина розмовляє з кимось, то їй не важливо, що стоїть на столі., працює фільтр в голові. А людина з аутизмом не знає, що їй важливо, а що – ні. Вона повинна самостійно скласти картину світу. А для засвоєння інформації потрібен час.

Інна Сергієнко обговорює з Мішею філософські питання. І коли хлопець чує нову інформацію він говорить: "Почекай. Мені треба нову інформацію вкласти в себе" і залазить підковдру.

Інна Сергієнко “Якщо дитина з аутизмом прийде до школи непідготовленою, на неї звалиться натовп дітей, які кричать, дзвінки, розклади, нові вчителі, нові вимоги, "відступити 5 рядочків". Це важко. Тому треба заздалегідь готувати, що от так виглядають зошити, ти там будеш писати, а ці книжки ти будеш читати. Варто поговорити з вчителем, приводити дитину заздалегідь до школи й коли там нікого нема, і коли є діти. Хай дитина познайомиться з новим простором”.

Діти з аутизмом – різні, тому одним необхідно тиждень на засвоєння нової інформації, другі не потребують спеціальної підготовки, а третім – необхідно пів року. Тому кожен випадок потрібно розглядати окремо.

Для "дітей дощу" є важливими добрі стосунки з вчителем. Якщо педагог не приймає дитину, то і дитина, і клас це відчуває й успіхів у навчанні не буде. Проблемою є те, що дитина з аутизмом має свої індивідуальні потреби, а вчитель не має часу, щоб з ними розібратися.



Для дітей з аутизмом є важливими добрі стосунки з вчителем

Інна також радить домовитися з педагогами щодо сприятливого середовища для дитини. Якщо Міші недобре чи він погано себе почуває, то він може встати та вийти в коридор. Хлопцю складно витримати хоровий спів, тож йому необхідно виходити. Якщо у дитини є індивідуальні потреби й ви про це знаєте – то варто обговорити з викладачами.

Про те, як правильно виховувати дітей з аутизмом – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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