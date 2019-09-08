Як підготувати дитину з аутизмом до садочка та школи
Дітям з аутизмом потрібна особлива увага та підтримка батьків у соціалізації. Тому перед навчанням у садку та школі їх необхідно правильно підготувати.
Інна Сергієнко – мама 11-річного Міші, у якого аутизм, – в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24, розповіла про те, як підготувати дитину до школи та садка.
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Як підготувати дитину з аутизмом до дитячого садочка
Жінка радить якомога раніше розпочати цю підготовку. Не варто також соромитися дитини з аутизмом/приховувати її від інших.
Чого ще не можна робити – читайте у матеріалі Здоров'я 24.
Малюка слід готувати до інклюзії, до середовища, в яке він піде.
Як розуміти, чи дитина готова? Просто дізнайтеся, чи дитина знає, як правильно поводитися у садочку/школі, чого не можна робити, чи може контролювати свої дії, чи не заважатиме іншим дітям.
Як підготувати дитину з аутизмом до школи
Чим більше та чим швидше дитина знатиме – тим швидше складе враження про навчальний процес, порядок.
До прикладу, коли людина розмовляє з кимось, то їй не важливо, що стоїть на столі., працює фільтр в голові. А людина з аутизмом не знає, що їй важливо, а що – ні. Вона повинна самостійно скласти картину світу. А для засвоєння інформації потрібен час.
Інна Сергієнко обговорює з Мішею філософські питання. І коли хлопець чує нову інформацію він говорить: "Почекай. Мені треба нову інформацію вкласти в себе" і залазить підковдру.
Інна Сергієнко
Діти з аутизмом – різні, тому одним необхідно тиждень на засвоєння нової інформації, другі не потребують спеціальної підготовки, а третім – необхідно пів року. Тому кожен випадок потрібно розглядати окремо.
Для "дітей дощу" є важливими добрі стосунки з вчителем. Якщо педагог не приймає дитину, то і дитина, і клас це відчуває й успіхів у навчанні не буде. Проблемою є те, що дитина з аутизмом має свої індивідуальні потреби, а вчитель не має часу, щоб з ними розібратися.
Для дітей з аутизмом є важливими добрі стосунки з вчителем
Інна також радить домовитися з педагогами щодо сприятливого середовища для дитини. Якщо Міші недобре чи він погано себе почуває, то він може встати та вийти в коридор. Хлопцю складно витримати хоровий спів, тож йому необхідно виходити. Якщо у дитини є індивідуальні потреби й ви про це знаєте – то варто обговорити з викладачами.
Про те, як правильно виховувати дітей з аутизмом – читайте у матеріалі Здоров'я 24.
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