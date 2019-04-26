Як підготуватись до екзаменів: інструкція

Сесія все ближче, науковий керівник нагадав про диплом, а ви весь семестр байдикували і відкладали навчання на потім? Не турбуйтесь, все ще можна врятувати.

Ще не пізно виділити час на підготовку до іспитів, втішає читачів колумністка студентської газети Columbia Daily Spectator Мішель Чжуан.

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Скористайтеся планувальником. Скласти графік навчання можна в будь-якому зручному додатку: календарі Google, календарі для робочого столу або навіть Excel. Виділіть певну кількість годин на кожен предмет. Залиште як мінімум дві години на день на відпочинок. Постарайтеся не збиватися з темпу і не відволікатися надовго.

Чергуйте навчання і відпочинок. Спробуйте "метод помідора": визначити завдання, яке будете виконувати, поставте таймер на 25 хвилин і ретельно працюйте, поки не почуєте сигнал. Якщо ви відволіклися на якусь думку, запишіть її і продовжуйте працювати. Потім візьміть коротку паузу – до п'яти хвилин, а після четвертого "помідора" зробіть довгу перерву – до півгодини. До речі, є безкоштовний сервіс "Помідоровий таймер", який допомагає застосовувати цю техніку.

Ще один метод: 52 хвилини працювати, 17 хвилин відпочивати не перебуваючи біля екрана. Саме так, за спостереженнями японських учених, люди концентрують увагу найкраще.



Між заняттями потрібно відпочивати

Відпочивайте як слід. Короткі чайні паузи, розминка, перерва на нову серію "Гри престолів" або будь-який інший ритуал – то, що потрібно мозку, щоб переварити інформацію. Не забувайте про корисні перекуси, прогулянки, спілкуванні з друзями, бо перетворитеся на здичавілого ботана. А якщо вийде подрімати між заняттями, пишаєтеся собою – ви оволоділи мистецтвом тайм-менеджменту в досконало.

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