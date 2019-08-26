Як підготуватись до операції під наркозом

Будь-яка анестезія, місцева або загальна (останню ще називають наркозом), – це медикаментозне втручання в організм, яке допомагає уникнути больового стресу.

У відповідь на больовий імпульс з травмованої зони в корі головного мозку відбувається усвідомлення болю. Щоб не допустити цього, потрібно блокувати нервові закінчення. Так і працює анастезія, пише wonderzine.

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Що робити перед операцією?

Залежно від типу втручання потрібно пройти призначені обстеження – зазвичай це аналізи крові, ЕКГ, а іноді, наприклад, УЗД нижніх кінцівок, щоб виключити наявність тромбів, – а також відмовитися від алкоголю і прийому деяких ліків за певний час до операції.

Якщо результати аналізів задовольняють лікаря, він підтвердить проведення планової операції. У цій ситуації використовують препарати з м'якою дією і вихід з наркозу зазвичай проходить безболісно. Варто враховувати, що під час операції можуть відбуватися такі процесів, як перепади артеріального тиску.



Не варто боятись сучасної анестезії

Але робота анестезіолога не припиняється після введення пацієнта в наркоз. Під час всієї операції лікар контролює глибину анестезії й активність головного мозку. Використовується і так звана нейропротекція – захист нервових клітин за допомогою певних ліків.

Неприємні наслідки після виходу з наркозу – порушення пам'яті, неуважність, галюцинації – зазвичай бувають при екстрених операціях, коли потрібно діяти дуже швидко, наприклад при великій втраті крові в результаті автокатастрофи.

У цих випадках застосовують препарати з гіпнотичною, тобто снодійною дією, які можуть давати такі побічні ефекти. З особливою ретельністю лікаря слід підбирати препарати для знеболювання тим, у кого є серцево-судинні захворювання, проблеми з дихальною системою, ниркова недостатність, гормональні порушення та цукровий діабет.

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