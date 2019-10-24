Як підготуватися до прийому дерматолога

Найголовніше завдання дерматолога – правильно поставити діагноз та призначити лікування. Пацієнт може допомогти лікарю у цьому.

Для реалізації цих завдань і максимальної успішності консультації, підготовка пацієнта до зустрічі з лікарем не менш важлива, ніж підготовка лікаря, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Не дивуйтеся, якщо дерматолог попросить вас роздягнутися повністю, захоче оглянути шкіру голови та порожнину рота, якщо вас турбує тільки висип на п'яті. Для коректної діагностики важливо оцінити стан всієї шкіри пацієнта, а також стан слизової оболонки, волосся і нігтів. Іноді в процесі такого огляду виявляються важливі знахідки, на які сам пацієнт не звертав раніше увагу.



До прийому дерматолога потрібно підготуватися

Перед прийомом лікаря не бажано використовувати косметику, будь-які креми, мазі або фарбувальні розчини, оскільки це може ускладнити діагностику.

Для уточнення діагнозу дерматолог може провести ряд простих проб, наприклад, потерти шкіру скребком, нанести локально розчин йоду, посвітити лампою Вуда, оглянути шкіру за допомогою дерматоскопа. Якщо є підозра на інфекційний процес, під час огляду лікар може відразу провести забір аналізів для дослідження (взяти зішкріб або мазок з висипань). Не соромтеся запитувати, що і навіщо робить лікар під час огляду, якщо вам не зрозумілі його дії.

Які питання може задати дерматолог?

Не варто недооцінювати значення анамнезу в постановці діагнозу. Щоб правильно інтерпретувати результати огляду, лікаря потрібно знати відповіді на ряд питань.

Спробуйте відповісти на ці питання заздалегідь перед приходом до лікаря:⠀

Як давно з'явилися висипання?⠀ З чим ви пов'язуєте початок захворювання? Як видозмінювався висип з часом? Чи супроводжувалася висип суб'єктивними відчуттями? Чи відзначаєте зміни в залежності від тих чи інших факторів? Чи пробували ви вже якісь методи лікування або народні засоби? Якщо так, то чим і як довго проводилося лікування, і який був результат? Чи були які-небудь інші проблеми зі шкірою \ волоссям \ нігтями в минулому? Чи були шкірні захворювання у когось з членів сім'ї (в тому числі у бабусь \ дідусів і ін)? Чи є якісь супутні захворювання, алергічні реакції? Які ліки та в яких дозах приймаєте?

Чим більше інформації надасть пацієнт, тим вища ймовірність успішної постановки діагнозу і підбору правильної тактики лікування. Не варто грати в партизанів, бо мета у вас одна – здорова шкіра.

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