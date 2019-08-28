Як підготуватися до щеплення

9 Читать новость на русском
Як підготуватися до щеплення
Як підготуватися до щеплення / theconversation.com

Все частіше перед кожним щепленням батькам рекомендують зайві аналізи і обстеження вузьких спеціалістів.

Чи справді потрібно здавати аналізи перед щепленням – розповіла в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 сімейний лікар Діна Крилова.

Читайте також: Дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл та садків

З точки зору доказової медицини, доцільності й законодавчо – здавати будь-які аналізи та проводити обстеження не потрібно.

Чому ж лікарі масово призначають обстеження перед вакцинацією

1️. Лікар перестраховується. Якщо у дитини після вакцинації буде щось погане, навіть не пов‘язане безпосередньо зі щепленням, лікар знімає з себе звинувачення.

Але тут є одне "але" – дитина може бути повністю здорова, але аналіз може показати незначну зміну якогось показника.

І тут починаєтесь пошук і/або лікування неіснуючої хвороби. Лікарі направляють батьків до вузьких спеціалістів, доздають аналізи, батьки тривожаться, витрачаються фінанси й час. А головне — вакцинація не проводиться!

2️. Під тиском антивакцинаторів та правозахисних органів лікар краще призначить обстеження перед вакцинацією, ніж ні.

3️. Низький рівень освіти українських лікарів.

Протипоказання до вакцинації
Протипоказання до вакцинації

Які обстеження перед щепленням проводити не потрібно:

  1. Загальний аналіз крові
  2. Загальний аналіз сечі
  3. Консультація вузьких спеціалістів — невролога, імунолога, алерголога і т.д.
  4. УЗІ тимуса, нейросонограма і т.і.

Як підготуватися до вакцинації

Перш, ніж робити щеплення, необхідна консультація педіатра або сімейного лікаря в день вакцинації.

Що повинен зробити лікар перед вакцинацією
Що повинен зробити лікар перед вакцинацією

Після проведення щеплення – стежте за дитиною/собою. При підвищенні температури потрібно дати жарознижувальне без вмісту аспірину.

На що потрібно згадати увагу після щеплення

На що потрібно звернути увагу після щеплення

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Завершення війни на Донбасі: дипломат розповів про важливий крок Зеленського
сьогодні
12439
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Вакцинація Діти
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
3759
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
24 серпня 08:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
11568
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
28436
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 21968
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 10760
Новини
Більше новин
Залиште відгук