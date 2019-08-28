Як підготуватися до щеплення

Все частіше перед кожним щепленням батькам рекомендують зайві аналізи і обстеження вузьких спеціалістів.

Чи справді потрібно здавати аналізи перед щепленням – розповіла в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 сімейний лікар Діна Крилова.

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З точки зору доказової медицини, доцільності й законодавчо – здавати будь-які аналізи та проводити обстеження не потрібно.

Чому ж лікарі масово призначають обстеження перед вакцинацією

1️. Лікар перестраховується. Якщо у дитини після вакцинації буде щось погане, навіть не пов‘язане безпосередньо зі щепленням, лікар знімає з себе звинувачення.

Але тут є одне "але" – дитина може бути повністю здорова, але аналіз може показати незначну зміну якогось показника.

І тут починаєтесь пошук і/або лікування неіснуючої хвороби. Лікарі направляють батьків до вузьких спеціалістів, доздають аналізи, батьки тривожаться, витрачаються фінанси й час. А головне — вакцинація не проводиться!

2️. Під тиском антивакцинаторів та правозахисних органів лікар краще призначить обстеження перед вакцинацією, ніж ні.

3️. Низький рівень освіти українських лікарів.



Протипоказання до вакцинації

Які обстеження перед щепленням проводити не потрібно:

Загальний аналіз крові Загальний аналіз сечі Консультація вузьких спеціалістів — невролога, імунолога, алерголога і т.д. УЗІ тимуса, нейросонограма і т.і.

Як підготуватися до вакцинації

Перш, ніж робити щеплення, необхідна консультація педіатра або сімейного лікаря в день вакцинації.



Що повинен зробити лікар перед вакцинацією

Після проведення щеплення – стежте за дитиною/собою. При підвищенні температури потрібно дати жарознижувальне без вмісту аспірину.

На що потрібно звернути увагу після щеплення

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