Як підготуватися до щеплення від гепатиту В: план дій

Щеплення від гепатиту В потрібне всім. Кожна людина може зустрітися з цією небезпечною і заразною інфекцією.

Щоб не боятись у всіх незрозумілих ситуаціях, просто потрібно зробити щеплення заздалегідь, розповіла інфекціоніст Дарина Панієва.

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Перед початком вакцинації бажано отримати відповіді на 3 питання, що стосуються гепатиту В:

Хворію? Для цього знадобиться здати кров на австралійський антиген - HBsAg. Негативний аналіз свідчить про те, що вірусу в організмі немає, а значить – немає і хвороби.

Хворів? Про перенесений у минулому гепатиті В свідчать антитіла до HBcorAg (anti-HBcor), які зберігаються в організмі на все життя навіть після одужання. У 50-70% випадків гострий гепатит протікає безсимптомно, тому ви можете і не здогадуватися, що хворіли.



Щеплення від гепатиту В потрібне всім

Щеплений? Вакцинація від гепатиту В в Україні є обов'язковою з 2000 року. Якщо ви не знаєте, чи були щеплені – потрібно здати антитіла до HBsAg (anti-HBs). Якщо всі 3 аналізи негативні, то показана вакцинація за схемою 0-1-6 (2 дози з інтервалом в місяць і ще одна через пів року від першої).

Необхідності в рутинній ревакцинації немає, але якщо ви були раніше щеплені, а рівень антитіл до HBsAg при обстеженні виявився менше 10-12 мМО \ мл, то можна ввести ОДНУ додаткову дозу вакцини (не всі три, тільки одну).

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