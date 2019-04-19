Як підготуватися до виступів перед публікою: поради від Супрун

Багатьом людям доводиться рано чи пізно говорити на публіці. Нормально, коли перед виступом людина починає нервуватися. Тому потрібно контролювати своєї емоції.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зібрала кілька порад, як підготуватися до публічних виступів, навіть, якщо часу обмаль.

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1. Має бути правильна постава

Підніміть плечі і заведіть їх назад, опустіть лопатки. Розкрийте грудну клітину, але лишайтеся розслабленими. Шия пряма.

Щоб розслабити голосові зв’язки, потрібно кілька хвилин голосно позіхати. Після чого покладіть руку на грудину та все нижче і нижче промовляйте звук "хаммммм" — ви маєте відчути вібрацію.

2. Опануйте страх

Можете уявити, що люди. які на вас дивляться, у піжамах, сонні та непричесані.

3. Знайдіть точку опори

Розставте ноги на ширині плечей, тримайте в руках мікрофон, картки із планом доповіді, "клікер" для перемикання слайдів тощо. Не варто розмахувати руками, тривожність лише посилиться.

Іншою точною опори можуть бути очі людей. Не ховайте власні очі. Завдяки візуальному контакту ви зможете тримати увагу та отримувати зворотний зв'язок. Безумовно, на стадіоні чи концертному залі важко охопити погляди слухачів. Але, зазвичай, публічні виступи відбуваються в більш камерній обстановці.

4. Пийте воду

Коли відчуваєте, що у роті пересохло, а по спині тече піт, то так діє адреналін. Тому Супрун радить пити воду.

5. Орієнтуйтеся в темі

Уляна Супрун "Що краще ми орієнтуємося в темі, про яку говоритимемо, то впевненіше почуваємося під час промови. Продумайте питання, які вам можуть задати, і що ви на це будете відповідати. Під час промови думайте про тему, а не про слухачів".

6. Робіть паузи

Лише спікеру паузи здаються вічними, аудиторія цього не помітить. Навіть якщо ви забули слово чи збилися із думки, Супрун радить знайти підказку в презентації, картках із планом, чи віджартуватися. Уявіть заздалегідь, що ви робитимете, якщо раптом все піде не так?

7. Практикуйте виступ

Якщо вам потрібно виступити з промовою, то варто написати план, текст і кілька разів перед дзеркалом чи близькими розкажіть її.

Якщо це дискусія, прямий ефір на радіо чи телебаченні, чи навіть дебати — шукайте практики. Що більше ви тренуєтеся, то краще ви добираєте лаконічні та зрозумілі відповіді експромтом.

8. Якщо потрібно, то прийміть заспокійливе

Може здатися, що алкоголь справді знімає тривожність в короткостроковій перспективі, і навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами. Але безпечної дози алкоголю не існує, а під час сп’яніння переплутуються слова та думки.

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