Як підготуватися до здачі крові: поради від Супрун

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Як підготуватися до здачі крові
Як підготуватися до здачі крові / Фото з вільних джерел

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що, перш, ніж здати кров донорам та вагітним, а також усім, які хочуть перевірити свій організм на наявність проблем зі здоров'ям, необхідно добре підготуватися.

Про це вона зазначила у Facebook.

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Людині, яка готується до здачі крові, необхідно відмовитися від вживання алкоголю за 48 годин до здачі крові.

За 72 години також варто тимчасово зупинити вживання сильних ліків (антибіотиків). Також напередодні здачі крові необхідно виключити зі свого раціону жирну та важку їжу для шлунку.

Супрун також порадила курцям утриматися від цієї поганої звички за 2 години до здачі крові.

Також не забудьте паспорт і гарний настрій.

До слова, науковці з Бристольського університету у Великобританії презентували технологію редагування генів, за допомогою якої можна змінити клітини крові.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун Вагітність і пологи
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