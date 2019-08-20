Щоб відпочинок на природі залишив лише позитивні враження, потрібно правильно одягнутися та підібрати репелент. Репеленти відлякують кровоносних (комарів, кліщів, бліх), але не тих, хто жалять (оси, шершні, бджоли).

Сімейний лікар Діна Крилова в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла, як обрати засіб від комарів та кліщів.

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Які існують типи репелентів

1. ДЕТА(DEET) – Діетилтолуамід

Це "золотий"стандарт репелентів, він використовується в концентраціях від 5% до 75%.

Чим більша концентрація ДЕТА, тим триваліший захист. Наприклад, якщо в репеленті 10% ДЕТА, то він діє протягом 2 годин, а якщо 25% – 5 годин.

Але дослідження показують, що вміст вище 30% не дає додаткового і тривалішого захисту.

ДЕТА дозволено використовувати для дітей з 2 місяців. Засіб можна наносити на шкіру.

Американська академія педіатрії не рекомендує використовувати для дітей репеленти, які містять ДЕТА понад 30%.

Приклади: Gardex, Picnic, Mosquitall.

2️. Пікардин

За ефективністю дещо поступається ДЕТА, є хорошою альтернативою, особливо, якщо на ДЕТА алергія.

Не рекомендується використовувати у концентрації понад 20 %.

Можна наноситися на одяг і шкіру. Пікардин дозволяється застосовувати для дітей з 2 місяців.



Як підібрати засіб проти комарів та кліщів

3️. Репеленти на основі ефірних олій (лимонника, кедру, евкаліпту, сої)

Ефективність менш як 2 години (приблизно 30 хвилин), але вони можуть викликати алергічні реакції

Приклади: Babyganics; All Terrain, Kids Herbal Armor.

4️. Перметрин

Наносити можна тільки на одяг. Він ефективний проти кліщів.

Як використовувати репеленти

1). Уважно читайте інструкцію засобу

2). Наносіть спрей на відкритій місцевості, щоб не дихати хімікатами.

3). Лише перметрин потрібно наносити на одяг, інші можна і на одяг, і на шкіру

4). Якщо наносите засіб на обличчя, то спочатку нанесіть собі на руку, а лише потім на обличчя, обходячи зону очей і губ.

5). Змийте репелент милом чи гелем для душу зі шкіри при поверненні додому.

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