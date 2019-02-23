Як підняти рівень гормону щастя без ліків

Збільшити рівень дофаміну можна і без застосування різних ліків або неправильних продуктів. Методи досить прості й ефективні.

Ці прості методи допоможуть уникнути проблем з настроєм, увагою, пам'яттю і мотивацією, пише "Медікфорум".

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По-перше, їжте більше продуктів з високим вмістом тирозину – амінокислота здатна перетворюватися в організмі в гормон задоволення. Також його можна отримати з іншої амінокислоти – фенілаланін.

Обидва цих компоненти містяться в продуктах з тваринним і рослинним білком: яйцях, рибі, бобах, курці, авокадо, горіхах, бананах, яловичині, індичці, молочної продукції. Вони повинні становити більшу частину вашого щоденного раціону.

По-друге, не пийте каву. Дійсно, вона відмінно бадьорить, але при цьому рівень дофаміну знижується після миттєвого сплеску. Тому краще відмовитися від напоїв з кофеїном.



Кава зменшує рівень гормону щастя

По-третє, використовуйте медитацію для того, щоб збільшити рівень дофаміну. Численні дослідження показують, що цей метод здатний збільшити рівень гормону задоволення - у людини покращується настрій і увагу.

По-четверте, виключіть з раціону шкідливі жири. Як правило, більша частина шкідливих жирів міститься в молочних продуктах, тваринному жирі, солодощах та фастфудіі. А жири можуть заблокувати передачу сигналів дофаміну в головний мозок.

По-п'яте, якісний сон. Сон дуже впливає на рівень дофаміну. Виспана людина відчуває себе набагато краще. Справа в тому, що під час сну, природний шляхом збільшується вироблення гормону задоволення. А ось через його брак або поганий сон, можна істотно нашкодити собі – знизити концентрацію дофаміну.

Також збільшують рівень гормону щасття:

Музика, яка вам подобається; Масаж; Прогулянки на свіжому повітрі; Сонце; Фізична активність; Підвищення рівня магнію в організмі.

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