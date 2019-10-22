Як підтримувати свій організм, коли на вулиці смог

Під час смогу медики радять уникати провітрювань та прогулянок, а замість гарячих напоїв краще пити просту воду.

Медики кажуть, що смог шкідливий для здоров’я. Дим у повітрі може подразнити очі або носову порожнину. Також ускладнює дихання, може з’явитись кашель та головний біль.

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Тому медики радять уникати провітрювань і прогулянок. Від задухи рятуватися хіба, увімкнувши кондиціонер, але у жодному разі не відкривати вікно.

Пите побільше води. Збалансовано харчуватися в цей період. Їсти більше овочів та фруктів – це теж поліпшує сили нашого організму. Бажано вживати натуральні молочені продукти. Для дітей бажано їх не випускати в ранішній і вечірній час, не виходити з ними на прогулянки на вулиці,

– пояснив завідувач відділу Центру громадського здоров'я Анатолій Оперчук.

Синоптики прогнозують, що така мла в Україні протримається ще кілька днів. Через смог такий густий туман так довго тримається. І до цього доклали руку самі ж люди. Бо українці, попри заборону, люблять часто палити листя та розпилювати хімічні добрива.

Дивіться включення про наслідки хімічних добрив:

В такому випадку Центр Громадського здоров’я України радить дотримуватися простих, проте дієвих способів захисту себе і приміщення від шкідливих викидів в повітря.



Медики радять пити більше води під час смогу

"Не відкривайте свої кватирки. А якщо вже відкриваєте, то провітрювати приміщення. Візьміть протимоскітні сітки та змочіть їх трохи содовим розчином. Він трохи буд нейтралізувати це. Робіть вологе прибирання", – розповів завідувач відділу Центру громадського здоров'я Анатолій Оперчук.

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