Як підвищити імунітет: поради Супрун

Здоровий імунітет — це щоденна та кропітка робота над способом життя і своїми звичками, контакт із зовнішнім світом та прихильність до вакцинації.

Як написала Уляна Супрун, в імунної системи немає кнопок "вимкнути / увімкнути", тобто легко і швидко її покращити. Для того, щоб імунній системі не ставало гірше, треба створити умови, щоб різні ланки імунітету не занепадали і працювали як слід, імунна система повноцінно розвивалася і тренувалася завчасно у розпізнаванні хвороботворних мікробів.

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Як піклуватися про імунітет здорової людини:

Збалансований раціон

Він потрібен для запобігання хронічним хворобам і відхиленню індексу маси тіла в той чи інший бік від здорового, та для підтримки балансу мікроорганізмів кишківника. Харчування, що якісно і кількісно недостатнє, та низький індекс маси тіла пов’язані із неадекватним співвідношенням різних ланок імунної системи. Імунна система так само потребує "харчування" своєї роботи.

За словами Уляни Супрун, в людей з надто низьким індексом маси тіла і неповноцінним харчуванням імунна система досить незріла, "слабка" і не готова давати відсіч хворобам.



В людей з неповноцінним харчуванням – "слабка" імунна система / Unsplash

Відмова від куріння

Компоненти набутого імунітету зазнають впливу цигаркового диму. В курців вищий ризик алергій, аутоімунних хвороб, раку та відторгнення органів після пересадки. Куріння діє на імунну систему на рівні зміни роботи генів та сигнальних каскадів в середині клітини, тобто клітини уже не можуть відреагувати на виклики, як слід.

Гірше від куріння стає таким групам імунної системи курців: всім підвидам клітин Т-хелперів, що визначають плин імунної реакції, клітинам пам’яті, клітинам, що розпізнають та презентують антиген, тобто беруть участь в імунологічних навчаннях у лімфовузлах, а також макрофагам (пожирачам непотребу і патогенів), та природним кілерам (які моніторять пухлинні і уражені вірусами клітини),

– додала Супрун.

Пасивне куріння є однією із причин високої захворюваності в дітей.



Куріння погіршує імунну систему / Unsplash

Вітамін D

Вітамін В, окрім участі в обміні кальцію, виконує низку функцій. Так, його похідне є сигнальною молекулою при спілкуванні клітин імунної системи. Цей спосіб спілкування на малих відстанях називається паракринна сигналізація.

Ексміністерка охорони здоров'я зазначає, що пити про всяк випадок дози вітаміну D без аналізів, супутніх симптомів та призначення не треба, лише в разі доведеної нестачі вітаміну.

Вітамін А

Пильнуйте свій раціон: у ньому мають бути оранжеві і зелені овочі, спожиті разом з олією чи маслом, адже каротиноїди, попередники вітаміну А в рослинних продуктах, жиророзчинні.

Вітамін А міститься в усіх продуктах тваринного походження, особливо в маслі та яйцях. Саме повноцінне харчування, навіть без тваринних продуктів, стане на заваді як браку, так і надлишку вітаміну А, і пов’язаних з цим хвороб.

Мідь та цинк

Ці мікроелементи потрібні для роботи імунної системи, а їхня недостатність проявляється в слабкості, поганій пам’яті і частих застудах в дітей та дорослих. Найкращим джерелом цинку, міді та інших мікроелементів буде раціон: гарбузове і кунжутне насіння, печінка, а не добавки.

Клітковина

Це розчинні та нерозчинні рослинні волокна, присутні у фруктах, крупах, висівках, бобових, коренеплодах, горіхах і насінні. Вони стають субстратом для кишкових бактерій. Бактерії з них утворюють жирні кислоти з коротким ланцюгом, вітаміни, молочну кислоту, та пригнічують ріст патогенної мікрофлори і запалення.

Еубіоз

Це баланс мікробів в кишківнику, який важливий для запобігання цукрового діабету, ожиріння, депресії, запальним процесам в кишківнику та поза його межами. Потрібен він і для запобігання алергіям та для адекватної роботи імунної системи.

Вакцинація

Вакцинація наразі є єдиним гарантованим і безпечним способом "створити імунітет" до певного збудника хвороб. За словами Супрун, є принаймні три причини, чому це важливо.

Перша – кожен збудник має свої фактори патогенності, тобто інструменти, якими нам робиться зле. Поки в нас розвиватиметься відповідь імунної системи і знищення патогену, мине кілька днів-тижнів. А тим часом фактори патогенності, такі, як токсини збудників кашлюка, дифтерії, правцю, робитимуть погіршуватимуть здоров'я. Перехворівши на деякі хвороби можна здобути "імунітет", але часом це може бути із розвитком серйозних ускладнень, появою супутніх хвороб тощо.



Вакцинація гарантовано "створює імунітет" / Unsplash

Друга — бурхлива неспецифічна імунна реакція, забезпечена ланкою вродженого імунітету, може шкодити не лише бактеріям чи ураженим вірусом клітинам, а й всьому організму.

Третя причина — це епідланцюг. Що більше людей не мають імунітету до певної інфекції, тобто є чутливими до інфекції та/або стають носіями, то швидше інфекція поширюється між людьми. Аби розірвати цей ланцюг, треба ізолювати хворих та зробити решту стійкими до збудника, аби не передавали іншим. Коли переважна кількість людей є стійкими до певного збудника – виникає колективний імунітет.

Бруд

Необхідно мити руки та продукти, мати окремі дошки для сирого м’яса та овочів і вакцинуватися.

Імунна система розвивається в залежності від того, з чим її знайомлять: з вакцинами, різноманітною їжею, пилком, непатогенними мікроорганізмами навколишнього середовища, слиною тварин. Так вона вчиться розпізнавати своє та чуже, а з-поміж чужого вирізняти страшне і нестрашне. Нічому не навчена імунна система може кидатися на безневинні молекули, що проявлятиметься як алергія.

Управління стресом

Гострий короткочасний стрес і викид гормону кортизолу можуть діяти на імунну систему непогано — зменшувати запалення. Саме тому під час складної, але цікавої роботи в нас тимчасового пропадають симптоми нежитю.

Але хронічний стрес робить нашу імунну систему, клітини організму нечутливими до кортизолу і ще більш вразливими до стресу і хвороб, з ним пов’язаних.

Управління стресом означає уникнення ситуацій, які лише виснажують і спустошують, як-от переселення із зони бойових дій, повний розрив стосунків із людиною, що чинить насильство, звільнення з роботи, яка поглинає час і сили та не приносить задоволення.

Також це управління передбачає активні дії заради повернення контролю над ситуацією і скерування тривожності в продуктивному напрямку.

Повноцінний сон

Важко залишатися адекватними і здоровими, якщо лягати і вставати кожного разу у різний час, чи працювати позмінно, чи довго засинати, або прокидатися серед ночі.

Брак сну псує фізичне і психічне здоров’я. Тобто без сну ми стаємо більш вразливі до бактеріальних, вірусних інфекцій та раку. Тривалий брак сну навіть робить вакцинацію менш ефективною.



Повноцінний сон підвищує імунітет / Getty Images

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