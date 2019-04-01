Як підвищити настрій: простий, але дієвий спосіб

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Як підвищити настрій
Як підвищити настрій / Фото з вільних джерел

Американські дослідники встановили, що ходьба протягом 12 хвилин одночасно з позитивними думками про інших людей суттєво підвищує настрій і створює відчуття внутрішнього спокою і задоволення.

Група психологів з Університету штату Айова Група розділила 496 випробовуваних на різні групи, яким було дано завдання протягом 12 хвилин гуляти по університетському містечку і при цьому думати на певні, але різні теми, пише журнал Journal of Happiness Studies.

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127 людей з групи "добрі думки" повинні були думати добре з максимальною щирістю про людей, які йдуть їм назустріч.

125 осіб з групи "взаємодія" повинні були думати, чи знайомі вони з людьми, що йдуть назустріч, уявляти, що у може бути спільного.

109 осіб з групи "переваги" думали, наскільки краще вони є ніж інші люди. яких вони зустрічали.

Інші ж 135 осіб входили в контрольну групу. Вони мали оцінювати зовнішній вигляд людей.

Усі учасники прогулювалися студентським містечком протягом 12 хвилин
Усі учасники прогулювалися студентським містечком протягом 12 хвилин

Після прогулянок всі учасники експерименту заповнювали опитувальники, які вимірюють рівень тривожності, щастя, задоволеності, емпатії, залучення і задоволення.

Перші дві групи продемонстрували високі показники за всіма параметрами. Жодного зв’язку між типом особистості та статтю не було виявлено.

Вчені зазначають: люди з нарцисичною складовою характеру не відчували ніяких труднощів при виконанні завдань, в ході яких від них вимагали позитивного ставлення до інших людей.

А ось люди з групи "переваги" показали порівняно низькі результати в цих категоріях суб'єктивного щастя. Особливо низькими були показники емпатії і залучення.

Висновок вчених: прогулянка протягом 12 хвилин та позитивні думки про інших суттєво підвищують настрій.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Психологія
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