Як підвищити рівень гемоглобіну без вживання ліків

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Анемія може викликати втому
Анемія може викликати втому / jillcarnahan.com

Анемія, яка спричинена порушенням синтезу гема внаслідок дефіциту заліза в організмі, є однією з найпоширеніших захворювань крові. Найчастіше таке захворювання виникає у жінок, проте і у представників чоловічої статі нерідко зустрічається низький рівень гемоглобіну.

Залізодефіцитна анемія на ранній стадії проявляє себе особливими симптомами. Згодом людина може помітити сонливість, блідість шкіри, відчуття втоми, випадання і ламкість волосся, розшарування нігтів, апатію.

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Ці та інші ознаки сигналізують про що вказують на те, що в організмі відбувається щось ненормальне.

Як підвищити рівень гемоглобіну

1. Контрастний душ або обливання

Щоб стимулювати кровоносну систему на виробництво еритроцитів (червоних кров'яних тілець), необхідно покращити кровообіг. З цим добре впораються подібні водні процедури.

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2. Салати, свіжі овочі, насіння, зелень

Необхідно більше їсти ці продукти, оскільки у них міститься необхідна кількість заліза. Таким чином рівень гемоглобіну буде поступово підвищуватися. Салати та зелень засвоюється в організмі швидше, ніж червоне м'ясо, яке називають найкращим джерелом заліза.

3. Продукти з вітаміном С

Залізо засвоюється в організмі краще, коли його вживають разом з продуктами, які містять вітамін С – апельсинами, ягодами, петрушкою, капустою, болгарським перцем.

До слова, рукола, яку донедавна у багатьох країнах вважали бур'яном, набирає популярності серед любителів здорового харчування. І не дарма, адже ця зелень містить дуже цінні для людського організму елементи.

 
Анемія – що це?
Це захворювання, при якому кров не переносить достатньої кількості кисню в частини тіла, і найбільш поширеною причиною анемії є недолік заліза. Ті, хто страждає на анемію, можуть також відчувати холод, запаморочення, дратівливість, часті головні болі, а також втому.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя
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