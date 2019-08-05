Як підвищити рівень гемоглобіну без вживання ліків
Анемія, яка спричинена порушенням синтезу гема внаслідок дефіциту заліза в організмі, є однією з найпоширеніших захворювань крові. Найчастіше таке захворювання виникає у жінок, проте і у представників чоловічої статі нерідко зустрічається низький рівень гемоглобіну.
Залізодефіцитна анемія на ранній стадії проявляє себе особливими симптомами. Згодом людина може помітити сонливість, блідість шкіри, відчуття втоми, випадання і ламкість волосся, розшарування нігтів, апатію.
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Ці та інші ознаки сигналізують про що вказують на те, що в організмі відбувається щось ненормальне.
Як підвищити рівень гемоглобіну
1. Контрастний душ або обливання
Щоб стимулювати кровоносну систему на виробництво еритроцитів (червоних кров'яних тілець), необхідно покращити кровообіг. З цим добре впораються подібні водні процедури.
2. Салати, свіжі овочі, насіння, зелень
Необхідно більше їсти ці продукти, оскільки у них міститься необхідна кількість заліза. Таким чином рівень гемоглобіну буде поступово підвищуватися. Салати та зелень засвоюється в організмі швидше, ніж червоне м'ясо, яке називають найкращим джерелом заліза.
3. Продукти з вітаміном С
Залізо засвоюється в організмі краще, коли його вживають разом з продуктами, які містять вітамін С – апельсинами, ягодами, петрушкою, капустою, болгарським перцем.
До слова, рукола, яку донедавна у багатьох країнах вважали бур'яном, набирає популярності серед любителів здорового харчування. І не дарма, адже ця зелень містить дуже цінні для людського організму елементи.
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