Як піклуватись про серце, щоб воно дожило до старості
Турбота про серце передбачає увагу до свого здоров'я в цілому – воно особливо чутливо до шкідливих звичок і страждає від них у першу чергу.
Думати про серце варто навіть молодим, холестеринові бляшки починають рости ще в підлітковому віці. Саме вони викликають атеросклероз – звуження прохідності артерій, а недолік кровопостачання в коронарних артеріях, що живлять саме серце, приведе до ішемічної хвороби, пише Heart Foundation.
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Кому варто буде особливо обережним?
Спадковість може серйозно вкоротити життя. Щоб розуміти, з чим, можливо, доведеться мати справу, потрібно скласти генеалогічне древо хвороб (воно стане в пригоді не тільки для серцевих проблем). З його допомогою можна попередити те, що не завжди простежується в медичних дослідженнях.
Фізична активність допоможе зберегти здоров'я серця
Наприклад, синдром подовженого інтервалу QT, який може бути причиною раптової смерті в молодому віці, передається у спадок і зустрічається у хлопчиків. Якщо в сім'ї одного з партнерів були подібні випадки, варто задуматися про ретельне обстеження серця.
Які обстеження проходити?
Обстежувати серце, якщо ніяких скарг немає, варто раз на рік. Як правило, достатньо огляду, бесіди з лікарем і звичайної ЕКГ – вона не охопить всі проблеми, але точно повідомить про важливе. Якщо лікар зрозуміє, що цього недостатньо, він призначить ехокардіографію (ультразвукове обстеження серця). Без особливої необхідності, "про всяк випадок", проходити ехокардіографію щорічно не потрібно.
Варто також періодично здавати кров для аналізу на ліпідний спектр, тобто різні види холестерину. Якщо показники вище норми, необхідно коригувати їх – дієтою або спеціальними препаратами. Навіть якщо все в порядку, не потрібно захоплюватися тваринними жирами, оскільки вони збільшують ризик атеросклерозу. Дієта при вже виниклому атеросклерозі досить сувора – простіше і краще заздалегідь дотримуватися збалансованого харчування.
Профілактика серцевих захворювань
Помірна фізична активність допоможе підтримати в серці в тонусі, але професійний спорт цей орган скоріше змучить, ніж зміцнить. На жаль, навіть серед молодих спортсменів бувають випадки смерті через раптову зупинку серця – це пов'язано з навантаженням, яке може стати надмірним, якщо вчасно не діагностовано його захворювання.
Звичайно, в таких випадках грають роль і експерименти з забороненими допінговими засобами. І кардіотренування, і силові навантаження корисні й рекомендовані, в тому числі для здоров'я серця, але важливо дотримуватися так званого цільового інтервалу частоти серцевих скорочень: для людини 30 років це 95-162 удари на хвилину.
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