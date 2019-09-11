Як піклуватись про серце, щоб воно дожило до старості

Турбота про серце передбачає увагу до свого здоров'я в цілому – воно особливо чутливо до шкідливих звичок і страждає від них у першу чергу.

Думати про серце варто навіть молодим, холестеринові бляшки починають рости ще в підлітковому віці. Саме вони викликають атеросклероз – звуження прохідності артерій, а недолік кровопостачання в коронарних артеріях, що живлять саме серце, приведе до ішемічної хвороби, пише Heart Foundation.

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Кому варто буде особливо обережним?

Спадковість може серйозно вкоротити життя. Щоб розуміти, з чим, можливо, доведеться мати справу, потрібно скласти генеалогічне древо хвороб (воно стане в пригоді не тільки для серцевих проблем). З його допомогою можна попередити те, що не завжди простежується в медичних дослідженнях.



Фізична активність допоможе зберегти здоров'я серця

Наприклад, синдром подовженого інтервалу QT, який може бути причиною раптової смерті в молодому віці, передається у спадок і зустрічається у хлопчиків. Якщо в сім'ї одного з партнерів були подібні випадки, варто задуматися про ретельне обстеження серця.

Які обстеження проходити?

Обстежувати серце, якщо ніяких скарг немає, варто раз на рік. Як правило, достатньо огляду, бесіди з лікарем і звичайної ЕКГ – вона не охопить всі проблеми, але точно повідомить про важливе. Якщо лікар зрозуміє, що цього недостатньо, він призначить ехокардіографію (ультразвукове обстеження серця). Без особливої ​​необхідності, "про всяк випадок", проходити ехокардіографію щорічно не потрібно.

Варто також періодично здавати кров для аналізу на ліпідний спектр, тобто різні види холестерину. Якщо показники вище норми, необхідно коригувати їх – дієтою або спеціальними препаратами. Навіть якщо все в порядку, не потрібно захоплюватися тваринними жирами, оскільки вони збільшують ризик атеросклерозу. Дієта при вже виниклому атеросклерозі досить сувора – простіше і краще заздалегідь дотримуватися збалансованого харчування.

Профілактика серцевих захворювань

Помірна фізична активність допоможе підтримати в серці в тонусі, але професійний спорт цей орган скоріше змучить, ніж зміцнить. На жаль, навіть серед молодих спортсменів бувають випадки смерті через раптову зупинку серця – це пов'язано з навантаженням, яке може стати надмірним, якщо вчасно не діагностовано його захворювання.

Звичайно, в таких випадках грають роль і експерименти з забороненими допінговими засобами. І кардіотренування, і силові навантаження корисні й рекомендовані, в тому числі для здоров'я серця, але важливо дотримуватися так званого цільового інтервалу частоти серцевих скорочень: для людини 30 років це 95-162 удари на хвилину.

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