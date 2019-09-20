Як правильно піклуватися про свої секс-іграшки

Якщо ви вирішили придбати секс-іграшку, варто знати, як правильно за нею доглядати. Якщо ви будете дотримуватись елементарних правил експлуатації, це збереже не лише ваше здоров'я, й допоможе вашій іграшці прослужити довше.

На брудній та погано вимитій іграшці можуть оселитися та розмножуватися бактерії, які можуть спровокувати безліч хвороб. Аби уникнути неприємностей, варто ретельно очищати іграшку щоразу до та після її використання, розповідає журналістка та сексологиня Марія Арзамасова.

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Як доглядати за секс-іграшками

Найперше та цілком логічне рішення, яке може спасти вам на думку – промивати іграшки за допомогою води та мила. Проте цього способу замало, адже мило не завжди може вбити всі бактерії. І дуже важливо, щоб мило було нейтральним за ступенем кислотності (pH).

Кип'ятіння – непоганий варіант, проте він підходить далеко не для всіх девайсів. Кип'ятити можна лише металеві та скляні іграшки, а також ті, які зроблені з медичного силікону та не мають мотора.

Зауважте, що кип'ятити іграшку можна лише впродовж 30-40 секунд.



Правильний догляд за секс-іграшками

Найкращий та найзручніший спосіб купити Toy Cleaner, адже це спеціальний засіб для догляду за іграшками. Він очищає поверхню ґаджетів від усіх бактерій, мікробів та грибків, а також прибирає неприємні запахи. Він абсолютно безпечний для здоров'я та не містить спирту, гліцерину і парабенів.

Його зручність у тому, що цей засіб можна використовувати для усіх іграшок, незалежно від матеріалу. Такий клінер можна придбати у будь-якому секс-шопі.

На ринку існує безліч видів від різних брендів, тому перед використанням обов'язково потрібно прочитати інструкцію, адже деякі засоби потрібно змивати водою, а деякі ні.

Чого не можна робити

В жодному випадку не можна використовувати спирт і мірамістин .

і . Спирт , хлоргексидин та мірамістин вступають в реакцію з матеріалами, з яких роблять іграшки, що призводить до руйнування їх поверхні.

, та вступають в реакцію з матеріалами, з яких роблять іграшки, що призводить до руйнування їх поверхні. Особлива небезпека полягає у використанні спирту. Він назавжди удруковує шкідливі бактерії в матеріал іграшки.

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