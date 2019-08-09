Як пірсинг може зіпсувати вам здоров'я

Пірсинг як спосіб вираження або символ соціального статусу існує так само давно, як, наприклад, татуювання та інші модифікації тіла. І хоча будь-які втручання такого роду супроводжують ризики, при грамотному підході їх можна звести до мінімуму.

За даними 2019 року, медичні ускладнення виникають у 23% людей, які зробили пірсинг. Небажані наслідки включають нагноєння в результаті занесеної інфекції, подразнення, алергічні реакції, механічні травми та інші.

Читайте також: Проколювання язика може стати причиною руйнування зубів

Чим небезпечний пірсинг?

Інфекції, мабуть, головна проблема, адже будь-який прокол – це пошкодження тканин, яке може довго гоїтися, а в рану з поверхні шкіри можуть потрапити мікроорганізми. У групі ризику – люди з хронічними захворюваннями, наприклад цукровий діабет: їхній імунній системі може бути важче впоратися з травмою і бактеріями.

Найчастіші збудники інфекції – золотистий стафілокок, стрептокок групи А і псевдомонади. Інфекцію можна розпізнати по типових симптомів: набряку, почервоніння навколо рани, печіння, пульсація, підвищена чутливість і біль в області проколу.

Коли варто йти до лікаря?

Зрозуміло, нагноєння – це сигнал, що потрібно звернутися до лікаря. У медичній літературі згадуються випадки інфекційного ендокардиту – запалення ендокарда, внутрішнього шару серця, що покриває камери й серцеві клапани, через потрапляння в кров інфекції.

Насамперед в групу ризику входять люди з хворобами серця, але постраждати можуть і ті, хто раніше з ними не стикався. Тому, якщо через тиждень-два після проколу відзначається підвищення температури, не пов'язане з застудою, слабкість і нездужання, то варто негайно звернутися до лікаря.



Пірсинг підвищує ризик інфекцій

Як зменшити ризик?

Важливо, щоб під час процедури майстер використав стерильні інструменти й обробив місце проколу антисептиком. Тако важливо дізнатися, яким способом проводиться дезінфекція обладнання.

Зазвичай для цих цілей використовують спеціальний автоклав або сухожарову шафу. Перший працює за допомогою пари, який через високий тиск всередині гаджета повністю покриває поверхню інструменту. У другому випадку використовується просто гаряче повітря – такий метод більше підходить не для пристосувань для пірсингу, а для інструменту без внутрішніх порожнин, оскільки прогрів всередині й зовні виявляється нерівномірним.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.