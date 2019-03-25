Як піст впливає на організм людини: пояснення дієтолога

Періодичне дотримання посту корисне для організму людини. У цей період зменшується навантаження на печінку та нирки, а також знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, що найкорисніше дотримуватися посту людям старшого віку, передає УНН.

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Дієтолог Оксана Скиталінська “Коли ми їмо менше м'ясних продуктів, розвантажується і печінка, нирки – на них іде менше навантаження. Цей період надзвичайно корисний у віці 40-65 років. Людям у такому віці треба обмежувати червоне м'ясо, яке є джерелом амінокислоти, що провокує запальні процеси, процеси старіння і навіть інфаркт та інсульт”

Сучасні вчені під час своїх досліджень переконалися, що обмеження білків тваринного походження протягом певного часу дуже корисне.

Водночас, особливих змін у раціоні людини при дотриманні посту не відбувається, тому що вона лише замінює білки тваринного походження білками рослинного походження і просто відмовляється від м'яса і молочних продуктів.

Виходити із посту треба поступово. Не можна одразу накидатися на продукти, від яких ви відмовлялися довший час. Тому, вводити продукти тваринного походження у раціон треба протягом такого ж періоду, скільки тривав і сам піст.

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