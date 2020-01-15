Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи

Літати бояться багато людей, проте аерофобія – не звичайний страх. Як і всі фобії – він перебільшений, ірраціональний і неконтрольований. Найчастіше він виникає внаслідок стресових ситуацій, пережитих в дитинстві, або важких травм. Але особливо загострюється після авіакатастроф.

В багатьох людей так може статися після авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, в якій загинули 176 людей. Здоров'я 24 звернулося до практичної психологині, психотерапевтки Олена Гулик, щоб дізнатися, як зменшити страх перед польотами, та що робити, якщо сталася панічна атака.

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В кого виникає аерофобія?

Аерофобія може бути як самостійною фобією, так і наслідком інших фобій – клаустрофобії (страху замкненого простору) та акрофобії (страху висоти).

Люди, що не мають аерофобії, як правило, відносяться до польотів спокійно. І навіть після масштабних катастроф не змінюють свого ставлення до перельотів. Вони керуються логікою, розуміють, що аварії відбуваються на будь-якому виді транспорту, однак це не заважає їм користуватись ними надалі.

Зовсім інакше йдуть справи у людей, що страждають від панічних атак. Зазвичай тривалість такого нападу мала, всього кілька хвилин, однак вони дуже болісні, симптоми проявляються досить гостро.

Панічна атака – симптоми задишка;

прискорене судомне дихання;

тремтіння;

почуття стискання у грудях

запаморочення, нудота;

страх смерті.

Як боротися з аерофобією?

Як правило, ці симптоми – лише "верхівка айсберга" у порівнянні з вже присутнім у людини неврозом. Тому подальші рекомендації підійдуть більше для людей, які вже мають таку проблему. Однак, і для людей, що вперше зіштовхнулись з такою проблемою, вони також будуть корисними.

Такі стани, як панічні атаки, можуть виникати в повному відриві від конкретної стресової ситуації (в цьому випадку, перельоту). Тому потрібно працювати з цією проблемою заздалегідь, а саме, вчитися керувати своїм емоційним станом, критично ставиться до панічної атаки, до думок, що її викликають, а не безпосередньо перед перельотом.



До перельоту потрібно готуватися заздалегідь \ unsplash.com

В ідеалі – це робота з психологом або психотерапевтом. В окремих ситуаціях, при браку часу і необхідності терміново летіти, потрібно звернутися до лікаря-психіатра. Він випише препарат, який допоможе перенести спокійніше. Від перельоту краще відмовитись тільки при гострих станах, які не можна полегшити медичними препаратами.

А тепер про "швидку допомогу" під час нападу. Серед методів самостійної боротьби з панічними атаками, високу ефективність показали наступні:

Відсторонена увага

У момент виникнення панічної атаки можна відволікти себе різними способами:

подивитися комедію (в літак можна заздалегідь записати собі щось на телефон або інший гаджет);

почитати книгу;

поговорити з людиною, що сидить поруч;

механічним впливом на шкіру – ущипнути себе, прикласти щось холодне до скронь, зап'ястя, животу.

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Дихальні вправи

Вдихати й видихати, зосередившись на кількості серцевих скорочень, наприклад: 5 ударів серця вдих, 5 ударів – видих. Кількість ударів для вдиху і видиху залежить від частоти серцевих скорочень. Іншими словами, чим частіше б'ється серце, тим більше ударів потрібно для вдиху і видиху. Якщо серцебиття несильне, можна скоротити до 3 ударів на вдих і 3 на видих.

Метод "паперового пакета"

Це найвідоміший метод зупинення панічної атаки. Відчувши наближення паніки, паперовий пакет необхідно притиснути до обличчя. Необхідно дихати в нього, поки паніка не відступить (вона проходить шляхом відновлення газового балансу в крові).

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