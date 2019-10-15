Як побороти в собі ревнощі

Ревнощі отруюють життя не лише вам, а й вашому партнерові. Якщо позбутися цих емоцій, перебувати у стосунках стане значно простіше.

З відчуттям ревнощів потрібно боротися з найперших проявів, адже це точно не втримає людину, радше навпаки, повідомляє Men's Life.

Читайте також: Психологи назвали просту фразу, яка допоможе врятувати відносини

Чому виникають ревнощі

Психологи вважають, що почуття ревнощів породжується страхом бути самотнім. Цей страх може мати коріння з раннього дитинства, якщо батьки часто лишали вас на одинці або були в частих роз'їздах.

Якщо ви усвідомили, що так воно і було, варто зрозуміти, що ви виросли, стали дорослим хлопцем чи дівчиною і можете подбати про себе самостійно. Не будьте залежні від другої половинки та не намагайтеся підкорити її.

5 кроків до подолання ревнощів

Не бійтеся, що хтось переманить вашу другу половину. Якщо людина і справді кохає і ви її не ображаєте – цього не трапиться. Якщо в когось з вас немає почуттів – рано чи пізно ці відносини все одно закінчаться. Радимо насолоджуватись моментом і не думати про погане, адже якщо ви постійно безпідставно ревнуватимете, партнеру чи партнерці це точно рано чи пізно набридне.

Коли знову накриває хвиля ревнощів, згадайте, чи часом не те, за що ревнуєте, привернуло колись вашу увагу до цієї людини? Вам, вочевидь, пощастило знайти таку людину та втримати її біля себе і не в ваших інтересах, якщо цей яскравий вогник згасне.



Якщо ви хлопець і ревнуєте свою дівчину через її комунікабельність – зупиніться. Насправді, усім жінкам подобається, коли на них звертають увагу. Не потрібно плутати це з розбещеністю, вони таким чином просто підіймають собі самооцінку. А вам радимо робити більше компліментів дівчині, адже вона обрала саме вас – покажіть, що це недаремно.



Якщо ревнощі побороти складно, поговоріть з вашим партнером та поділіться тим, що вас турбує. З великою ймовірністю людина змінить свою поведінку аби ви зійдетеся на компромісі.



Нерідко люди ревнують одне одного до колишніх. Їх може бентежити думка, що перед ними вже хтось був і цю людину сильніше любили або вона була кращою у ліжку. Так думати неправильно, адже якщо стосунки закінчились, отже на це були причини і все в минулому.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.