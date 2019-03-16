Як побороти весняну депресію: три дієві поради

З приходом весняного тепла та сонця чимало людей стають менш активними, відчувають занепад сил, втому та постійну сонливість. Ця депресія – наслідок зимових холодів, адже організм виснажений простудами і йому бракує вітамінів.

Аби повернути сили та активне життя можна почати приймати вітаміни та їсти більше свіжих перших овочів та фруктів. Також, можна почати ходити у спортзал, стежити за режимом для та більше гуляти. Проте, не завжди і не усім такі зміни способу життя допомагають перемогти весняну хандру, пише The Health Magazine.

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Як боротися з весняною депресією?

1. Більше ходити пішки.

Організму у весняний період необхідне свіже повітря і сонячне світло, якого дуже не вистачало взимку. Чим більше часу гуляти на вулиці – тим корисніше для самопочуття. Можна ходити пішки на роботу, до найближчої станції метро чи маршрутки, влаштовувати довгі прогулянки на вихідних.



Аби уникнути весняної депресії варто більше гуляти на свіжому повітрі

Так, науковці відзначають, що власники собак менше страждають від депресій, адже їм щодня в будь-яку погоду доводиться гуляти зі своїм улюбленцем.

2. Їсти більше білкової їжі.

Білок – одне з найкращих джерел енергії та амінокислот. Він пришвидшує метаболізм за рахунок інтенсивного спалювання молекул жиру, покращує пам'ять, стан нігтів, шкіри, волосся та покращує настрій. Тому, фахівець з харчування Массачусетської лікарні Дебора Холлон радить щодня з'їдати мінімум одне яйце, йогурт і шматок жирного сиру. Після такої ситної їжі навряд чи захочеться чогось солодкого, від якого швидко змінюється настрій.

Водночас, лікар Іман Хакім з Університету Арізони радить пити якомога більше білого чаю. Вінн містить мало кофеїну, чудово втамовує спрагу і сприяє збереженню енергії. Окрім того, у раціоні маожна збільшити і так звані джерела гормонів щастя – шоколад, какао, морозиво, банани тощо.

3. Змінити звички.

Психологи наголошують: потрібно періодично "струшувати" своє життя і виходити з зони комфорту. Не обов'язково вносити кардинальні зміни в життя – досить почати щось робити по-новому або по-іншому.

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Так, можна оновити плей-лист в телефоні, злегка змінити звичний щоденний маршрут, з'їсти екзотичний фрукт, або спробувати щось нове – записатися на латиноамериканські танці чи почати вивчати нову мову, аби розширити коло спілкування. Головне – аби ви отримували від цього задоволення, бо в протилежному випадку сили не відновлюватимуться, а тільки вичерпаються.

Також, психологи радять хоча б раз на тиждень вимикати гаджети та інтернет. Натомість можна зайнятися медитацією.

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