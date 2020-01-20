Як побудувати здорові відносини між лікарем і пацієнтом: поради Супрун

Ексміністерка МОЗу Уляна Супрун написала п'ять рекомендацій медикам, як можна покращити зв’язок між лікарем та пацієнтом, і що конкретно для цього треба зробити.

Супрун розповіла про дослідження, яке опубліковано на Jama Network. Так, для більшості пацієнтів важливо відчувати зв'язок з лікарем, однак для медиків через велике навантаження, брак часу та адміністративні вимоги буває складно знайти індивідуальний підхід до кожного.

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Відтак пропонуємо переглянути рекомендації для лікарів щодо покращення відносин з пацієнтами. Застосування цих практик суттєво не збільшують тривалість прийому пацієнтів, але мають позитивний ефект на задоволеність лікуванням, зменшення тривожності і стресу серед пацієнтів.

Готуватися до візиту пацієнта

Лікарям рекомендують знайти кілька хвилин часу, щоби підготуватися і зосередитись, перш ніж приймати пацієнта. Ця невелика пауза може допомогти сфокусуватися, перемикнутися з попереднього візиту і покращити увагу. У цей час можна, наприклад, помити руки або зробити дихальні практики.

Цей підхід також запобігає збільшенню стресу, тривожності та емоційному вигоранню серед лікарів.



Як побудувати здорові відносини між лікарем і пацієнтом / Unsplash

Уважно слухати і бути залученим

Використання дружньої та відкритої мови тіла (відкритого положення, погляду в очі, орієнтації положення тіла на пацієнта) зміцнює взаємозв'язок і довіру між лікарем та пацієнтом. Як йдеться у дослідженні, якщо лікар знаходиться в позиції сидячи, ніж стоячи, – це збільшує оцінку пацієнтів та тривалість візиту, впливає на враження пацієнта щодо того, чи лікар їх уважно слухав.

Крім того, варто уникати перебивання. Тоді пацієнти можуть почуватися вільно, надавати більше інформації стосовно свого здоров’я і мати більшу задоволеність візитом. Це означає дати можливість пацієнту розповісти те, що його турбує без переривання, і тоді ставити уточнювальні питання.

Виділяти і звертати увагу на найважливіше

Лікарю важливо з’ясувати, що найбільше турбує пацієнта та обов’язково проговорити ці питання під час візиту. Проста форма застосування цієї практики передбачає початок прийому відкритим запитанням із запитом до пацієнта описати мету свого візиту: "Що саме вас сюди привело?" або "Яке ви маєте головне питання чи що вас хвилює сьогодні?". Під кінець візиту варто запитати "Чи є ще щось, про що ви хочете розповісти сьогодні?". Такий метод допомагає пацієнту зменшити хвилювання і збільшити рівень довіри до лікаря.

Вивчити особисту історію пацієнта

Цією практикою потрібно враховувати життєві обставини, які впливають на здоров'я пацієнта – метод дає можливість побудувати більш персоналізований підхід, який бере до уваги сімейні, психологічні, культурні, соціально-економічно або ж етнічні особливості кожного пацієнта. Це створює атмосферу спільної присутності, та може безпосередньо впливати на якість надання медичної допомоги.

Визнання успіхів та зусиль пацієнта про здоров'я. Прикладом такого методу може бути використання позитивної мови, висловлення схвалення, співпереживання і заспокоєння, визнання навіть невеликих успіхів, коли це доцільно.

Брати до уваги емоційні сигнали

На задоволеність пацієнтів також впливає особиста чутливість лікаря, здатність сприймати емоції. Наприклад, медикам рекомендують звертати увагу на зміни в голосі, міміці та мові тіла пацієнта, запитувати як пацієнт почувається, реагувати на емоції та підтримувати людина доцільними висловами.

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