Як покращити ерекцію: визначили комплекс вправ

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Покращити ерекцію
Покращити ерекцію / pixabay.com

Порушення ерекції та передчасне сім'явиверження – дві часті проблеми, з якими стикаються чоловіки у віці 40-50 років. Один зі способів боротьби з ними – зміцнення м'язів тазового дна, що дозволяє краще контролювати процес.

Фізіотерапевти з австралійського Університету Джеймса Кука вперше проаналізували дані про ефективність таких вправ. В огляд було включено 650 чоловіків, які практикували приписані лікарями вправи для розробки м'язів таза.

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В середньому вправи допомогли більш ніж половині пацієнтів. Про покращення еректильної дисфункції повідомили 47% пацієнтів. Ще більш дивовижними виявилися відгуки тих, хто боровся з передчасною еякуляцією – 83% зізналися, що вправи працюють.

Доктор Кріс Майерс, співавтор дослідження, пояснив, що слабкі м'язи тазового дна "можуть безпосередньо впливати на еректильну силу і процес еякуляції". Однак, оптимальне поєднання частоти фізичних вправ буде варіюватися залежно від людини.

Тренування м'язів тазового дна допоможе покращити потенцію
Тренування м'язів тазового дна допоможе покращити потенцію

Як робити вправи для покращення ерекції? 

Тренувати м'язів тазового дна можна, перериваючи сечовипускання та утримати залишок рідини м'язами-сфінктерами, а також підтягуючи яєчка вгору. Якщо потроху напружувати та розслабляти ці м'язи протягом дня, можна зміцнити їх силу і контроль.

Скільки, як часто і які вправи робити – залежить від конкретного випадку, підкреслює Майерс. Для призначення правильного лікування необхідна консультація з сексологом і фізіотерапевтом.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Секс Лікування
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