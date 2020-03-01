Як покращити кровообіг в мозку
Перш, ніж покращувати кровообіг в мозку, треба з'ясувати, чи справді він порушений. Бо більшість людей таких проблем не мають.
Скарги типу: голова болить, паморочиться, сплю погано, нервую весь час й на УЗД судин з одного боку гіпоплазія, а з іншого звивистість – майже ніколи не пов'язані з кровообігом в мозку, розповіла неврологиня Олена Гайворонска.
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- Гіпоплазія і звивистість не викликають симптомів (рідко буває, що кінкінг або койлінг артерій грає роль).
- Найчастіші причини головного болю: мігрень, головний біль напруги, абузусний головний біль.
Кровообіг в мозку потрібно покращувати в рідкісних випадках / oko-planet.su
- Найчастіші причини запаморочення: доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, психогенне запаморочення, полінейропатії (пацієнти описують свій стан як хиткість, особливо в темряві), патологія серця, анемія (скарги на переднепритомний стан).
- Найчастіші причини розладу сну: порушення режиму, відсутність відповідних умов для сну.
- Найчастіші причини підвищеної тривожності – тривожні розлади (панічна атака, генералізований тривожний розлад).
Правильне лікування треба починати з правильних діагнозів! Найчастішою причиною порушення кровообігу в мозку є інсульт. А він вже потребує серйозного лікування – детальніше читайте тут.
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