Як покращити кровообіг в мозку

Перш, ніж покращувати кровообіг в мозку, треба з'ясувати, чи справді він порушений. Бо більшість людей таких проблем не мають.

Скарги типу: голова болить, паморочиться, сплю погано, нервую весь час й на УЗД судин з одного боку гіпоплазія, а з іншого звивистість – майже ніколи не пов'язані з кровообігом в мозку, розповіла неврологиня Олена Гайворонска.

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Гіпоплазія і звивистість не викликають симптомів (рідко буває, що кінкінг або койлінг артерій грає роль).

Найчастіші причини головного болю: мігрень, головний біль напруги, абузусний головний біль.



Кровообіг в мозку потрібно покращувати в рідкісних випадках / oko-planet.su

Найчастіші причини запаморочення: доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, психогенне запаморочення, полінейропатії (пацієнти описують свій стан як хиткість, особливо в темряві), патологія серця, анемія (скарги на переднепритомний стан).

Найчастіші причини розладу сну: порушення режиму, відсутність відповідних умов для сну.

Найчастіші причини підвищеної тривожності – тривожні розлади (панічна атака, генералізований тривожний розлад).

Правильне лікування треба починати з правильних діагнозів! Найчастішою причиною порушення кровообігу в мозку є інсульт. А він вже потребує серйозного лікування – детальніше читайте тут.

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