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Як покращити кровообіг в мозку

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Кровообіг в мозку / 24 Канал

Перш, ніж покращувати кровообіг в мозку, треба з'ясувати, чи справді він порушений. Бо більшість людей таких проблем не мають.

Скарги типу: голова болить, паморочиться, сплю погано, нервую весь час й на УЗД судин з одного боку гіпоплазія, а з іншого звивистість – майже ніколи не пов'язані з кровообігом в мозку, розповіла неврологиня Олена Гайворонска.

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  • Гіпоплазія і звивистість не викликають симптомів (рідко буває, що кінкінг або койлінг артерій грає роль).
  • Найчастіші причини головного болю: мігрень, головний біль напруги, абузусний головний біль.

Кругообіг в мозку потрібно покращувати в рідкісних випадках
Кровообіг в мозку потрібно покращувати в рідкісних випадках / oko-planet.su

  • Найчастіші причини запаморочення: доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, психогенне запаморочення, полінейропатії (пацієнти описують свій стан як хиткість, особливо в темряві), патологія серця, анемія (скарги на переднепритомний стан). 
  • Найчастіші причини розладу сну: порушення режиму, відсутність відповідних умов для сну.
  • Найчастіші причини підвищеної тривожності – тривожні розлади (панічна атака, генералізований тривожний розлад).

Правильне лікування треба починати з правильних діагнозів! Найчастішою причиною порушення кровообігу в мозку є інсульт. А він вже потребує серйозного лікування – детальніше читайте тут.  

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Мозок Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання
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