Як покращити роботу мозку: 5 способів

Як змусити сірі клітинки працювати в повну силу? Хоча мозок – не м'яз, але він піддається тренуванням.

На ефективність роботи мозку впливає наш спосіб життя, пише Tonic. Ось кілька способів прокачати мозок.

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Більше спати

Сон допомагає нам зчитувати емоції і невербальні сигнали, концентруватися і структурувати інформацію. Брак сну згубний для когнітивної діяльності. Жодне серйозне психічне відхилення не відбувається без порушень сну.

Клінічний психолог Майкл Бреус рекомендує не нехтувати денним сном. Навіть 25-хвилинна сієста підвищить посидючість і здатність до навчання.



Сон покращує роботу мозку

У скільки вам потрібно лягти спати, щоб виспатися? Підкаже онлайн-калькулятор.

Пити каву (в помірних дозах)

Кофеїн давно відомий як допінг для мозку: в помірних дозах ця речовина підсилює здатність до концентрації і запам'ятовування. Німецькі вчені виявили, що 200 мг кофеїну (велика чашка кави) покращують вербальні навички і допомагають швидше підбирати слова.

Пити менше спиртного

Понад 500 любителів алкоголю брали участь в дослідженні британських учених, яке тривало 30 років. З'ясувалося, що добровольці, які прикладалися до пляшки раз в тиждень (і вживали від 15 до 20 порцій алкоголю), були в три рази схильніші до когнітивних розладів.



Алкоголь негативно впливає на роботу мозку

Менше гуглити

Колись ви знали напам'ять номери друзів і родичів, а тепер забуваєте навіть свій, не кажучи про паролі і пінкод. Пошук в інтернеті погіршує пам'ять: ми лінуємося запам'ятовувати інформацію, яку можна легко загугли або зберегти в гаджетах. До такого висновку прийшли американські вчені, які провели серію експериментів.

Займатися сексом

Дослідження підтверджують, що секс покращує когнітивну діяльність – зокрема, пам'ять і здатність до абстрактного мислення. Так, в одній з робіт йдеться, що дівчата від 18 до 29 років, які регулярно займалися сексом, показали кращі результати в тестах на пам'ять і увагу. Вчені пов'язують позитивний ефект з емоційною розрядкою і відпочинком.

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