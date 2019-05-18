Як покращити секс: дієві поради

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Вчені назвали види спорту, які покращують сексуальне життя
Вчені назвали види спорту, які покращують сексуальне життя / Ілюстративне фото

Якісний секс є запорукою хороших відносин. Тому, аби покращити інтимне життя, експерти пропонують зайнятися видами спорту, які допомагають стати більш пластичними і мати гарну фізичну форму. Це у свою чергу лише поліпшує сексуальні здібності партнерів.

Група вчених і медиків зі США назвали топ-види спорту, які допомагають покращити сексуальне життя, пише "Главред".

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Найкращим вибором для покращення пластичності є різні види танців – сальса, румба, свінг тощо. Окрім того, активність на паркеті також підвищує впевненість у собі.

Пілатес і йога теж мають низку переваг для тіла й організму загалом. Заняття ними зміцнюють м'язи тіла, навіть у тих зонах, де люди цього не очікують.

via GIPHY

Корисним для сексуальних навичок медики називають біг. Він стимулює кровообіг і призводить до збільшення не тільки якості інтимного життя, але й кількості статевих актів. Так чоловікам найкраще підійде активне плавання, яке дозволить посилити статевий потяг та ерекцію.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Спорт Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Йога
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