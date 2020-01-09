Як полегшити біль при пологах: поради гінеколога

Больові відчуття при пологах – це природний процес, через який чимало жінок бояться народжувати вперше і наступні рази. Однак лікарі переконують, що не варто хвилюватися через сильний біль, адже існує чимало технік, які можуть полегшити пологи.

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь зазначила, вибір жінки щодо полегшення болю при пологах залежить від культурних і релігійних переконань, технічних можливостей пологового будинку, професіоналізму лікаря акушера-гінеколога та анестезіолога, больового порогу тощо. Водночас лікар заявила, що у 21 столітті жінки мають право обирати медикаментозні способи полегшення болю при пологах, якщо це їхнє особисте бажання.

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"Золотим стандартом є епідуральна анестезія. У неї є переваги та недоліки, а також побічні ефекти", – наголосила Білоконь.

Як рекомендує акушер-гінеколог, не варто боятися пологів, а найкраше – обговорити з лікарем способи полегшення пологів, які підійдуть найкраще. Популярними техніками залишаються немедикаментозні способи, які спрямовані на відволікання від болю – "перемикання" уваги на інші речі.

Як полегшити біль при пологах: немедикаментозні способи

1. Дихальні техніки

Контрольоване дихання може відволікати жінку від болю, переривати передачу больових імпульсів в мозок, стимулювати вироблення ендорфінів і зробити пологи позитивним процесом.

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь “Це (дихальні техніки, – Здоров'я 24) безкоштовно, абсолютно нешкідливо і чому б не спробувати... Бажано, щоб дихання було свідомим і не використовувалося саме по собі, а в поєднанні з іншими методами полегшення болю (партнерські пологи, масаж, душ, вільне положення під час пологів тощо)".

2. Метод Бредлі

Метод Бредлі також відомий назвою "Тренування до пологів з чоловіком". Це природний підхід до народження дитини, у якому активну участь бере батько майбутнього малюка. Послідовники цього методу вважають, що при належній допомозі та підтримці чоловіка жінка може народити дитину без хірургічних втручань.

"Фокус націлений на правильне харчування і фізичні вправи під час вагітності, релаксацію, глибоке дихання", – додала акушер-гінеколог.

3. Вільне положення при пологах

У пологовому будинку жінка має право вільного пересування під час пологів та вибору положення для народження дитини.

4. Підтримка професіоналів або рідної людини

При пологах будь-яка жінка очікує на психологічну підтримку. Через це з кожним роком стають дедалі популярнішими партнерські пологи. Також це може бути допомога акушерки, доули (помічниця при вагітності і під час пологів, що надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку), або рідних людей – мами, сестри тощо.

5. Масаж попереку, ніг

6. Використання пакетів з льодом або грілок на поперек або інші частини тіла

Відомо, що холод допомагає знімати біль. Тому вагітним рекомендують обгорнути лід у рушник та прикласти на поперек, зону декольте, шию або плечі.



Як полегшити біль при пологах / Unsplash

7. Візуалізація

Також при пологах може допомогти метод візуалізації – уявлення себе в якомусь приємному місці, наприклад, на пляжі або в лісі.

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