Як полегшити симптоми ПМС: поради лікаря

Передменструальний синдром виникає у більшості жінок за 2-10 днів до менструації. У цей період жінка може плакати без вагомого приводу, дратуватися через дрібниці, відчувати головний біль та перебувати у поганому настрої.

Як покращити симптоми передменструального синдрому розповіла психотерапевт Анна Авраменко.

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Проживання емоцій. Під час ПМС гормони танцюють канкан, викликаючи навіть у самої стійкої й стриманої дівчини емоційну лабільність. Вона змушує шукати приводи для вираження емоцій у навколишній світ, від чого страждають відносини з близькими людьми, виникає почуття провини.

Що робити: читати зворушливі історії, висловлювати зрозумілі для себе і свого несвідомого почуття, не відчуваючи почуття провини.

ПМС – симптоми - емоційні та поведінкові коливання;

- пригніченість, напруженість і підвищена тривожність;

- плаксивість та різка зміни настрою;

- дратівливість, напади гніву;

- зміни харчової поведінки (постійний голод або втрата апетиту);

- безсоння та постійна втома;

- самоізоляція та апатія;

- біль або особлива чутливість грудей, зміни лібідо;

- біль в м'язах та головні болі;

- збільшення ваги через затримку рідини в організмі;

- здуття живота;

- прищі;

- запор або діарея;

- непереносимість алкоголю.

Розслаблення через втому. Як би ви не любили ніжний трансовий стан, але тут він працює гірше, ніж в будь-якій іншій ситуації. А ось фізичне навантаження, яке діє і симптоматично – тобто, прибирає симптом негативного стану – запобігає застою рідини в організмі, знімає м'язові напруження, дозволяє сублімувати негативні емоції, і фізіологічно – позитивно впливаючи на зміни обміну речовин.



Фізичне навантаження допоможе полегшити ПМС

Солодощі вам не допоможуть. Вони викликають різке підвищення інсуліну в крові, а потім падіння рівня глюкози, що призводить до дратівливості та нестійкості психоемоційних реакцій. Свіжі фрукти, овочі й хліб дають необхідні для нервової системи вітаміни групи В та харчові волокна.

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