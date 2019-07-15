Як полегшити симптоми ПМС: поради лікаря

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Побороти ПМС
Побороти ПМС / unsplash.com

Передменструальний синдром виникає у більшості жінок за 2-10 днів до менструації. У цей період жінка може плакати без вагомого приводу, дратуватися через дрібниці, відчувати головний біль та перебувати у поганому настрої.

Як покращити симптоми передменструального синдрому розповіла психотерапевт Анна Авраменко.

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Проживання емоцій. Під час ПМС гормони танцюють канкан, викликаючи навіть у самої стійкої й стриманої дівчини емоційну лабільність. Вона змушує шукати приводи для вираження емоцій у навколишній світ, від чого страждають відносини з близькими людьми, виникає почуття провини.

Що робити: читати зворушливі історії, висловлювати зрозумілі для себе і свого несвідомого почуття, не відчуваючи почуття провини.

 
ПМС – симптоми

- емоційні та поведінкові коливання;
- пригніченість, напруженість і підвищена тривожність;
- плаксивість та різка зміни настрою;
- дратівливість, напади гніву;
- зміни харчової поведінки (постійний голод або втрата апетиту);
- безсоння та постійна втома;
- самоізоляція та апатія;
- біль або особлива чутливість грудей, зміни лібідо;
- біль в м'язах та головні болі;
- збільшення ваги через затримку рідини в організмі;
- здуття живота;
- прищі;
- запор або діарея;
- непереносимість алкоголю.

Розслаблення через втому. Як би ви не любили ніжний трансовий стан, але тут він працює гірше, ніж в будь-якій іншій ситуації. А ось фізичне навантаження, яке діє і симптоматично – тобто, прибирає симптом негативного стану – запобігає застою рідини в організмі, знімає м'язові напруження, дозволяє сублімувати негативні емоції, і фізіологічно – позитивно впливаючи на зміни обміну речовин.

Фізичне навантаження допоможе полегшити ПМС
Фізичне навантаження допоможе полегшити ПМС

Солодощі вам не допоможуть. Вони викликають різке підвищення інсуліну в крові, а потім падіння рівня глюкози, що призводить до дратівливості та нестійкості психоемоційних реакцій. Свіжі фрукти, овочі й хліб дають необхідні для нервової системи вітаміни групи В та харчові волокна.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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