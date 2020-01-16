Як полегшити життя людям хворим на діабет взимку: 6 порад лікарів

Взимку людям, які страждають на діабет, стає важче. Застуда або грип може перерости у щось серйозне. Оскільки у людей з діабетом інфекції можуть швидко прогресувати та викликати небезпечні ускладнення.

Медики дали кілька порад для людей з діабетом про те, як підтримувати організм взимку. Ці рекомендації опублікував Times Now.

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Ретельно стежте за станом ніг

Діабет знижує кровообіг в ногах, роблячи їх менш здатними зігрітися в холодну погоду, а зима збільшує ризики інфекції та болів в ногах. Люди з діабетом мають не тільки одягатися тепло, але і щодня перевіряти ноги на наявність ран, тріщин і будь-яких змін кольору. Також зволожуйте їх відразу після купання і носіть тепле, сухе взуття.

Їжте супи

Холодна погода впливає на харчування. Люди, як правило, їдять взимку більше і ситніше. Але набір ваги для діабетиків вкрай небажаний, оскільки збільшення жирової тканини (особливо на животі) посилює метаболічні порушення. Обов'язково включайте в зимове меню супи й тушковані овочі, вони добре насичують, зігрівають, але при цьому не сприяють ожирінню.

Рухайтеся

Необхідно виконувати як мінімум 150 хвилин на тиждень аеробних вправ, від помірних до енергійних.



Глюкометр потрібно тримати в теплі \ unsplash.com

Тримайте глюкометр в теплі

Вимірювальний прилад потрібно захищати від дії низьких температур і вологи, тому глюкометр потрібно зберігати в герметичній упаковці й бажано ближче до тіла. Якщо глюкометр не включається через переохолодження, його можна зігріти, помістивши в пахву.

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Бережіть інсулін від холоду

Інсулін має зберігатися при температурі від 2° C до 8° C, сильне охолодження послаблює його дію. Інсулінову ручку краще заправляти завчасно і також тримати ближче до тіла. Крім того, у вашому доступі має бути достатня кількість засобів для проведення частих вимірювань.

Зігрівайте руки

Регулярне тестування допоможе вам виявляти будь-які максимуми або мінімуми, і тримати рівень цукру під контролем. Якщо у вас холодні руки, аналіз крові може стати проблематичним. Спробуйте зігріти руки за допомогою теплої чашки або на радіаторі з рушником, перш ніж виконати тест.

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