Як попередити старіння мозку

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Як попередити старіння мозку
Як попередити старіння мозку / Фото з вільних джерел

Американські дослідники виявили, що пересадка кісткового мозку запобігає зниженню когнітивних здібностей, зберігаючи пам'ять і здатність до навчання у старшому віці.

Співробітники медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі провели дослідження над амбулаторними мишами, пише журнал Communications Biology.

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18-місячним гризунам пересадили кістковий мозок від мишей їх віку та 4-місячних мишей.

Через шість місяців обидві трансплантовані групи пройшли стандартні лабораторні тести на рівень активності і навчання, а також на просторову і робочу пам'ять.

Миші, який пересадили молодий кістковий мозок, показували кращі результати у порівнянні з іншою групою гризунів. Вони також перевершили контрольну групу мишей, яким не пересаджували кістковий мозок.

Після цього експерти перевірили гіпокамп.

 
Гіпокамп – що це?
Це частина мозку, яка пов’язана з пам'яттю. Зменшення об'єму цієї ділянки — одна з ранніх діагностичних ознак хвороби Альцгеймера. Гіпокамп впливає також на процес сну.

Гризуни з молодим кістковим мозком зберегли більше синапсів (контакти між нейронами) в гіпокампі, ніж власники старого кісткового мозку. Попри це, гризуни мали приблизну однакову кількість нейронів.

Інші тести пояснили, чому у мишей зі старим кістковим мозком відсутні синапси. Можлива причина – клітини крові, які виробляються молодим кістковим мозком та знижують активацію мікроглії.

 
Мікроглія – що це?
Це тип імунних клітин в центральній нервовій системі. Мікроглія підтримує здоров'я нейронів. Крім того, що клітини мікроглії прибирають різне сміття і стежать, щоб в мозок не проникала інфекція, вони ще й видаляють на нейронах непотрібні синапси.

Якщо мікроглія стає надактивною, то вона може брати участь у роз'єднанні синапсів. Нейрони з меншою кількістю надактивної мікроглії залишаються здоровими, і виживуть більше синапсів.

Наразі результати дослідження стосуються лише гризунів. Вчені сподіваються, що подібна технологія у майбутньому застосують до людей. Якщо подальші дослідження підтвердять таку можливість, це буде кроком на шляху методів боротьби з прогресуванням нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
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