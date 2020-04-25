Як поширювався коронавірус в Україні: графік областей

Перший випадок COVID-19 був зафіксований 3 березня у Чернівецькій області. Станом на 25 квітня інфіковані пацієнти є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8125 осіб.

Про це повідомляє канал Коронавірус_інфо у телеграмі.

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Станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали.

"Число хворих продовжує стрімко зростати здебільшого через ігнорування правил карантину. Тому залишайтеся вдома і змінюйте статистику на краще", – додали у повідомлення.

У телеграмі опубліковане коротке відео, на якому показано, як в Україні зростає кількість людей з підтвердженим коронавірусом і у яких областях.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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