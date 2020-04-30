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Як поширюється вірус салоном літака: відео

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Як вірус поширюється салоном літка
Як вірус поширюється салоном літка / Pixabay

Професор американського університету Пердью створив короткий кліп, який наочно демонструє те, як аерозольні частинки розповсюджуються салоном літака після того, як хвора людина чхнула чи покашляла.

Відео опублікували на Washington Post й цілком ймовірно, що після його перегляду ви вже не захочете сідати у салон літака без маски.

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На відео зображена схема салону літака, де серед здорових пасажирів сидить один хворий – він зображений синім кольором. 

Коли пасажир чхає або кашляє, над ним немов вибухає феєрверк з маленьких крапельок, які позначені рожевим кольором. Після того, як аерозольні частинки потрапляють в середовище, циркуляція повітря в салоні допомагає їм поширюватися все далі. 

На відео інфікований пасажир сидить в центрі й у першу чергу інфікує двох своїх найближчих сусідів та пасажирів, що сидять праворуч та ліворуч. Відтак, в цілому одна людина заражає десятьох.

Тим часом зовсім непомітні бактерії продовжують циркулювати салоном, а окремі частинки долітають навіть до тих, хто сидить максимально далеко від джерела інфекції.

Зазначимо, що ця схема актуальна для будь-яких приміщень з внутрішнім повітряним простором та вентиляцією чи кондиціонуванням, зокрема: офіси, магазини та кафе. 

Поки що вчені не знають, як розв'язати цю проблему, аби знизити ризик зараження в літаку. Поки що єдине, що можна зробити, це видавати маски людям з симптомами застуди, якщо вони про це самі не подбали. 

Як вірус поширюється салоном літака: відео

Маска чи респіратор
Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Інфекція Профілактика захворювань авіація Подорожі Коронавірус COVID-19
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