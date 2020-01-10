Як повернутися до нормального життя після Нового року: поради Супрун

Чи давали ви собі коли-небудь обіцянку з нового року почати нове життя? Але з першого січня не завжди виходить це зробити та впевнено почати виконувати усі цілі, які людина собі запланувала. Складнощі трапляються ще на першому етапі, коли потрібно після свят повернутися до звичного робочого ритму.

Уляна Супрун склала список порад, як повернутися до нормального життя після новорічних свят і відпусток.

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Поверніться із відпустки на день раніше. Так у вас буде час розібратися зі справами, які накопичилися за час вашої відсутності та не переносити усе на перший робочий день.

Не набирайте обертів з першого ж дня на роботі. Присвятіть час тому, аби увійти в курс справ, та не звинувачуйте себе, якщо не маєте сил працювати. Не залишайтеся на роботі довше, лише якщо вам здається, що мусите відпрацювати більше тому, що були у відпустці.

Середа видається більш сприятливим днем для активної роботи, аніж понеділок. По-перше, ви вже приймете той факт, що свята закінчилися. По-друге, ваш організм та зокрема мозок налаштується на роботу.

Згадайте про режим харчування, особливо, якщо його сильно порушила святкова "дієта". Не обов’язково сідати на сувору дієту або робити детокс — спробуйте повернутися до того стилю харчування, який був у вас до свят

Більше рухайтеся. Активний спосіб життя допоможе зберегти здоров’я і, до того ж, пізніше буде легше повернутися до роботи. Відновіть заняття спортом — це додасть регулярності у ваш життєвий ритм.



Після свят рекомендовано почати займатися спортом / Unsplash

Налагодьте режим сну. Під час свят він часто збитий, адже ви можете лягати спати і прокидатися пізно. Не варто у перший же робочий день встановлювати будильник на шосту ранку. Робіть це поступово та щодня корегуйте свій режим на пів години.

Повертайтеся до улюблених справ. Якщо ви відвідуєте мовні курси, танцювальні групи, граєте у футбол, ведете дебати, займаєтеся волонтерською діяльністю тощо, продовжуйте відвідувати їх. Звичні для вас події допоможуть вам відновити внутрішні сили та баланс, втрачені під час святкових канікул.

Зазирніть у свої "внутрішні шафи", аби позбутися зайвого. Якщо ви маєте відчуття незавершеності, ніби ще не час братися до роботи і виходити зі стану кокона, подумайте, що вас стримує і не дає крокувати вперед.

Не все вдаватиметься перші дні після відпочинку, та не звинувачуйте себе в цьому. Людській психіці притаманне чергування напруження та задоволення. Задоволення людина схильна розтягувати, а напруження — відстрочувати.

Починайте з малого. Найголовніше – починайте прибирати оселю та робоче місце від новорічних прикрас, приглушуйте різдвяну музику та завершуйте розпаковувати подарунки від близьких. Наступні свята уже скоро, треба не лише починати готуватися до них, а й піклуватися про себе та свій емоційний стан.

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