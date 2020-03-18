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Як поводити себе вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус

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Як не захворіти на коронавірус / Getty Images

Служба безпеки України дала поради, які повинні вберегти від зараження коронавірусом. У СБУ заявляють, що ситуація з коронавірусом – загроза державній безпеці, життю та здоров'ю українців.

Чим більше людей будуть знати правила, тим більше шансів залишитися здоровими, повідомляє пресслужба СБУ.

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В СБУ порадили, як не захворіти на коронавірус вдома, на роботі та поза домом. Основні правила при будь-яких обставинах: часто мити руки з милом або дезінфікувати їх, не торкатися руками до обличчя та при перших симптомах ГРВІ, високій температурі, сухому кашлі та ускладненого дихання невідкладно звертатися до лікаря.

Важливо: з питаннями щодо коронавірусу звертайтесь на Урядову гарячу лінію: 1545
Більше інформації за темою можна знайти на сайті: Covid19.om.ua

Просимо всіх дотримуватися рекомендованих правил поведінки, аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні. За можливості залишайтеся на домашньому карантині – це суттєво знизить ризик захворювання для вас і ваших близьких,
– йдеться у повідомленні СБУ.

Як не захворіти на коронавірус вдома

Пам'ятайте, що потрібно залишатися вдома. Аби убезпечити себе від інфікування, модна виходити на вулицю лише за винятком життєво необхідних потреб: в магазин, аптеку чи на роботу. Також варто утриматися від візитів до друзів та не запрошувати їх додому – спілкуйтеся лише з рідними, з якими проживаєте. 

Що ще варто знати: 

  • Якщо очікуєте на доставку, попросіть кур'єра залишити замовлення біля дверей квартири чи будинку;
  • Провітрюйте помешкання, не забувайте дезінфікувати двері та ручки;
  • Не користуйтеся спільними столовими приладами та не їжте з одного посуду з іншими членами родини;
  • Відмовтеся від куріння.


Як не захворіти на коронавірус вдома / Інфографіка СБУ

Як не підхопити коронавірус на вулиці

Якщо вже так трапилось, що необхідно вийти з дому, не забувайте часто дезінфікувати руки та не торкатися ними до обличчя. Намагайтеся не користуватися громадським транспортом та уникати скупчень людей, дотримуватися дистанції 1,5 або 2 метри.

А ще:

  • Користуйтеся машиною та ліфтом по одному або тільки з членами своєї родини;
  • Відкривайте двері не долонями, а плечем, ліктем чи за допомогою серветок;
  • Уникайте рукостискань та обіймів, вітайтеся безконтактно.


Як не заразитися коронавірусом на вулиці / Інфографіка СБУ

Як не заразитися коронавірусом на роботі

Аби не заразитися коронавірусом на роботі, СБУ радить безпечної дистанції з іншими людьми, а саме 1,5-2 метра, провітрювати робоче приміщення та дезінфікувати робочі поверхні та особисті речі: столи, мобільні телефони, окуляри тощо.

Також важливо:

  • Уникати рукостискань і обіймів;
  • Часто мити руки та не торкатися ними обличчя;
  • Робочі зустрічі та наради проводити онлайн;
  • При ознаках симптомах ГРВІ, високій температурі, сухого кашлю та ускладненого дихання необхідно одразу звернутися до лікаря.


Як вберегтися від коронавірусу на роботі / Інфографіка СБУ

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Все про коронавірус: 12 корисних статей
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я СБУ Профілактика захворювань Новини Здоров'я
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