Як поводити себе вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус

Служба безпеки України дала поради, які повинні вберегти від зараження коронавірусом. У СБУ заявляють, що ситуація з коронавірусом – загроза державній безпеці, життю та здоров'ю українців.

Чим більше людей будуть знати правила, тим більше шансів залишитися здоровими, повідомляє пресслужба СБУ.

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В СБУ порадили, як не захворіти на коронавірус вдома, на роботі та поза домом. Основні правила при будь-яких обставинах: часто мити руки з милом або дезінфікувати їх, не торкатися руками до обличчя та при перших симптомах ГРВІ, високій температурі, сухому кашлі та ускладненого дихання невідкладно звертатися до лікаря.

Важливо: з питаннями щодо коронавірусу звертайтесь на Урядову гарячу лінію: 1545

Більше інформації за темою можна знайти на сайті: Covid19.om.ua

Просимо всіх дотримуватися рекомендованих правил поведінки, аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні. За можливості залишайтеся на домашньому карантині – це суттєво знизить ризик захворювання для вас і ваших близьких,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Як не захворіти на коронавірус вдома

Пам'ятайте, що потрібно залишатися вдома. Аби убезпечити себе від інфікування, модна виходити на вулицю лише за винятком життєво необхідних потреб: в магазин, аптеку чи на роботу. Також варто утриматися від візитів до друзів та не запрошувати їх додому – спілкуйтеся лише з рідними, з якими проживаєте.

Що ще варто знати:

Якщо очікуєте на доставку, попросіть кур'єра залишити замовлення біля дверей квартири чи будинку;

Провітрюйте помешкання, не забувайте дезінфікувати двері та ручки;

Не користуйтеся спільними столовими приладами та не їжте з одного посуду з іншими членами родини;

Відмовтеся від куріння.



Як не захворіти на коронавірус вдома / Інфографіка СБУ

Як не підхопити коронавірус на вулиці

Якщо вже так трапилось, що необхідно вийти з дому, не забувайте часто дезінфікувати руки та не торкатися ними до обличчя. Намагайтеся не користуватися громадським транспортом та уникати скупчень людей, дотримуватися дистанції 1,5 або 2 метри.

А ще:

Користуйтеся машиною та ліфтом по одному або тільки з членами своєї родини;

Відкривайте двері не долонями, а плечем, ліктем чи за допомогою серветок;

Уникайте рукостискань та обіймів, вітайтеся безконтактно.



Як не заразитися коронавірусом на вулиці / Інфографіка СБУ

Як не заразитися коронавірусом на роботі

Аби не заразитися коронавірусом на роботі, СБУ радить безпечної дистанції з іншими людьми, а саме 1,5-2 метра, провітрювати робоче приміщення та дезінфікувати робочі поверхні та особисті речі: столи, мобільні телефони, окуляри тощо.

Також важливо:

Уникати рукостискань і обіймів;

Часто мити руки та не торкатися ними обличчя;

Робочі зустрічі та наради проводити онлайн;

При ознаках симптомах ГРВІ, високій температурі, сухого кашлю та ускладненого дихання необхідно одразу звернутися до лікаря.



Як вберегтися від коронавірусу на роботі / Інфографіка СБУ

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