Як пояснити дитині, які продукти їй не можна їсти

48 Читать новость на русском
Як пояснити дитині, що їй не можна їсти
Як пояснити дитині, що їй не можна їсти / sensitiv.dk

Коли у дитини алергія, з її раціону потрібно виключити всі продукти, що містять алергени.

В ідеальній сім'ї з ідеальним раціоном, всі їдять тільки те, що можна дати дітям.

Читайте також: Як не потрібно годувати дитину: десять яскравих прикладів

У звичайній сім'ї можуть бути обґрунтовані заборони.

Малюкові-алергіку важливо пояснювати: цей продукт тобі не можна, від нього у тебе з'являється висип, шкіра свербить, доводиться пити ліки/мазати тіло. Йому важливо зрозуміти небезпеку для здоров'я.

Важливо, щоб дитина у садочку, в гостях, в школі при зустрічі з алергеном могла виявити його та сказати, що їй цього не можна.

Якщо заборонений продукт стосується віку, до прикладу, гостре, копчене, яйця пашот, то потрібно позначити цей продукт як небезпечний. Поясність, що такі продукти їдять тато/мама/бабуся, тобто старші люди. А от малюк зможе їсти, коли підросте. Можете домовитися на конкретний день, коли дитина спробує цей продукт.

via GIPHY

Найменшим давайте альтернативу: для кави — вода в такій же чашці, для яйця — яйце накруто, для гострих страв – те ж саме, але без соусу.

Їсти по ночах, коли дитина спить, теж не варто, бо:

  • це створює нездорові харчові звички у батьків,
  • ізолює дитину від сімейного столу (дитина "своє несмачне" їсть одна, батьки їдять в інший час),
  • з дорослими дітьми не працює, тому що дитина бачить заборонені продукти в шафі або холодильнику і цікавиться.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Поразка Росії в ПАРЄ: скандального російського політика не обрали віце-президентом Асамблеї
сьогодні
8820
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Алергія Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
25 червня 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
Юлія Девда 805
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
25 червня 08:47 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 6216
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
24 червня 10:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна 13620
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
23 червня 20:44 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
2660
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
23 червня 10:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 9062
Новини
Більше новин
Залиште відгук