Як пояснити дитині, які продукти їй не можна їсти

Коли у дитини алергія, з її раціону потрібно виключити всі продукти, що містять алергени.

В ідеальній сім'ї з ідеальним раціоном, всі їдять тільки те, що можна дати дітям.

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У звичайній сім'ї можуть бути обґрунтовані заборони.

Малюкові-алергіку важливо пояснювати: цей продукт тобі не можна, від нього у тебе з'являється висип, шкіра свербить, доводиться пити ліки/мазати тіло. Йому важливо зрозуміти небезпеку для здоров'я.

Важливо, щоб дитина у садочку, в гостях, в школі при зустрічі з алергеном могла виявити його та сказати, що їй цього не можна.

Якщо заборонений продукт стосується віку, до прикладу, гостре, копчене, яйця пашот, то потрібно позначити цей продукт як небезпечний. Поясність, що такі продукти їдять тато/мама/бабуся, тобто старші люди. А от малюк зможе їсти, коли підросте. Можете домовитися на конкретний день, коли дитина спробує цей продукт.

Найменшим давайте альтернативу: для кави — вода в такій же чашці, для яйця — яйце накруто, для гострих страв – те ж саме, але без соусу.

Їсти по ночах, коли дитина спить, теж не варто, бо:

це створює нездорові харчові звички у батьків,

ізолює дитину від сімейного столу (дитина "своє несмачне" їсть одна, батьки їдять в інший час),

з дорослими дітьми не працює, тому що дитина бачить заборонені продукти в шафі або холодильнику і цікавиться.

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