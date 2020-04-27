Які поєднання продуктів шкідливі для мозку

Не секрет, що їжа, яку ми споживаємо, впливає на нашу мозкову активність. Втім важливий не лише перелік продуктів, а їх поєднання між собою. Які харчові продукти не слід поєднувати, щоб зберегти здоров'я мозку.

Нове дослідження про сумісність продуктів зробили вчені Американської академії неврології та опублікували в журналі Neurology, пише Medicall Press.

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Вчені вивчили впродовж 5 років раціон 627 літніх людей — їхній середній вік становив 78 років. На початку дослідження всіх учасників попросили записати, які види продуктів вони зазвичай їдять і в якому поєднанні.

Результати показали, що люди, у яких згодом розвинулася деменція, поєднували продукти іншим способом, ніж ті, у кого не розвинулись нейродегенеративні захворювання.

Дослідження дозволило вченим визначити найбільш шкідливе для роботи мозку поєднання продуктів. Ним виявився сніданок, який містив оброблене м'ясо і крохмалисті продукти: картоплю, печиво і тістечка.

Учасники, які їли таку ж кількість м'яса, але поєднували його з більш здоровими продуктами, зокрема овочами, мали менші ризики деменції.



Дбайте, щоб в раціоні було достатньо овочів / Фото Unsplash

Існує складна взаємопов'язаність продуктів в раціоні людини. Важливо розуміти, як ці різні харчові поєднання можуть впливати на мозок, тому що дієта може бути чудовим способом запобігання деменції,

– зазначив автор дослідження Сесілія Самьері, доктор філософії з Університету Бордо у Франції.

Нагадаємо, що деменція – це важке захворювання, яке вражає людей переважно похилого віку. Пацієнт практично не усвідомлює, що з ним відбувається.

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