Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати

Хропіння супроводжується періодичними затримками дихання. Тобто людина хропить, а потім ніби захлинається повітрям, далі настає пауза – затримка дихання, і вона знову починає дихати. І така пауза дуже небезпечна.

Чи може бути небезпечним хропіння? Як від нього позбутися? Та чому воно виникає? Для Здоров'я24 розповіла Юлія Шукліна, лікар-оториноларинголог, керівник напряму хірургії голови та шиї ММ "Добробут".

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Небезпечне хропіння

Спонтанна зупинка дихання – апное – може призводити до того, що в цей момент мозок недоотримує кисень. Якщо затримки тривають дуже короткий відрізок часу (мілісекунди), то це не критично впливає на організм. А ось затримка дихання на кілька секунд і більше вже спричиняє негативний вплив (порушення дихання уві сні призводить до погіршення якості сну і, як наслідок, до денної сонливості, зниження концентрації уваги, погіршення пам'яті, дратівливості, апатії, зниження потенції, підвищення артеріального тиску).



Через хропіння мозок недоотримує кисень//unsplash.com

Лікар- оториноларинголог Юлія Шукліна “Спонтанна зупинка дихання уві сні (синдром апное) може навіть призводити до гіпоксії мозку і дуже рідко до летального результату. Тому якщо ви помічаєте у своїх рідних ось такі паузи, то це пряме показання, щоб піти на обстеження і, якщо потрібно, пройти лікування хропіння”.

Чому виникає хропіння?

Усім відомо, що коли людина випила досить багато алкоголю, вона хропить. Через дію спиртних напоїв м'язи уві сні розслабляються більше. Якщо хропіння з'являється з цієї причини, то такий стан не є критичним. Потрібно просто обмежити споживання алкоголю.

А ось більш серйозні причини можна розбити на три групи:

1 група – це порушення архітектоніки порожнини носа, навколоносових пазух або піднебіння. Інакше кажучи, коли є якісь проблеми, пов'язані з анатомічними складнощами. В таких випадках діагностика зазвичай не є складною, лікар бачить викривлену перегородку, збільшені носові раковини або звисаюче піднебіння. Цю групу причин легко діагностувати і впоратися з ними за допомогою ЛОР-хірургії.



Операція для подолання апное

2 група – неврологічні причини. Ця проблема серйознішого характеру, тому що можуть бути неврологічні хвороби або пухлиноподібні утворення, і в цих випадках потрібне серйозне обстеження/

3 група – це причини, пов'язані з різними факторами. Наприклад, ожиріння. Людина, яка важить понад 100 кілограмів, однозначно буде хропіти. Якщо вона схудне, то проблема зникне. Також до цієї групи входять люди похилого віку, і ті, в кого знижена функція щитовидної залози.

Чому хропить дитина

У дітей в 99,9% випадків гучне нічне дихання і хропіння пов'язані зі збільшеними аденоїдами (до речі, у дорослих нечасто зустрічається схожа причина, тобто коли збільшується аденоїдна тканина). Лікувати або видаляти вирішується в плановому порядку індивідуально (з урахуванням усіх супутніх факторів). Водночас бувають ситуації, коли дитина раптово починає хропіти або погано дихати однією половиною носа.

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Така ситуація пов'язана з чужорідним тілом в носі (діти часто засовують собі в ніс монетки, частини рослин, намистинки та інші предмети). При різкому порушенні носового дихання через одну половину носа треба терміново звертатися за допомогою, оскільки чужорідне тіло може травмувати слизову оболонку носа і викликати кровотечу або просунутися далі по дихальних шляхах і потрапити в трахею та бронхи.



Дитина може хропіти через сторонні предмети у носі//unsplash.com

Бувають і інші небезпечні для життя дитини ситуації: у нас був випадок, коли малюк засунув в ніс маленьку батарейку. Батьки не відразу звернули увагу, і батарейка почала розкладатись, в результаті у малюка, крім проблем з носовим диханням, було ще й отруєння хімічними речовинами.

Що робити

Сьогодні існує діагностика порушень сну, хропіння і синдрому обструктивного апное – це полісомнографічне обстеження, яке проводять під час нічного сну. Пацієнт проводить ніч в клініці під відео- й аудіоспостереженням з фіксуванням роботи серця і руху повітря через дихальні шляхи.

На підставі результатів обстеження лікар розуміє, в чому причина появи хропіння. Досить часто (якщо проблема не пов'язана з ЛОР-патологією) вирішенням проблеми стає CPAP-терапія. Це пристрій, який створює постійний позитивний тиск у дихальних шляхах (використовується під час сну). CPAP-терапія ефективна, але призначається суворо за показаннями і контролюється лікарем.

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Багато ще залежить від того, коли саме з'явилося хропіння. Наприклад, є люди, які кажуть: "Я хроплю півжиття". І лікар розуміє, що у цієї людини проблема, яка, швидше за все, пов'язана з порушенням анатомії.



Хропіння може виникати через психічні проблеми//unsplash.com

А якщо пацієнт приходить і скаржиться: "Лікарю, я почав хропіти останні три місяці", то його проблема може бути, як простою, так і складною. Наприклад, не виключено онкологію, оскільки зростання пухлинних утворень може блокувати дихальні шляхи, перешкоджати нормальному руху повітря і викликати хропіння. Або, навпаки, людина відчуває стрес, і причина в підвищеній тривожності та недостатньому відпочинку.

Лікар- оториноларинголог Юлія Шукліна “Бувають такі випадки, коли хропіння пов'язане зі способом життя – куріння, прийом снодійних та седируючих препаратів, зловживання алкоголем і фаст-фудом, перевтома, дефіцит сну. У таких випадках зміна моделі харчування, вечірні прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом і відмова від шкідливих звичок однозначно приведуть до поліпшення стану. І головне, не потрібно боятися лікаря – він ваш помічник у виявленні істинної причини вашої проблеми і її вирішення”.

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