Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць

Комарі продовжують атакувати. За умов вологої та сонячної погоди зграї цих комах літатимуть аж до кінця літа.

Як захистити шкіру від кровопивць, відтак не зіпсувати здоровий вигляд рук, ніг та спини, Здоров’ю24 розповіла провізорка Мирослава Савчин.

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За її словами, цей захисний бар’єр людського тіла приваблює комарів через запах поту. А цієї природної рідини на ньому найбільше виділяється саме влітку.

Провізорка Мирослава Савчин “Боятись варто інфікування, яке можуть перенести ці комахи, адже вони могли сідати на болота чи кусати тварин. Коли виділяється піт, наші пори відкриваються й комарам легше напитись крові та занести всередину шкіри інфекцію”.



Влітку поту виділяється найбільше, тому це й приваблює комарів/ Pixabay

Як захиститись від комарів?

Якщо ви не прихильник використовувати засоби проти комах, які продають в аптеках, скористайтесь кількома народними методами. Зокрема, наносьте на своє тіло ефірні олії.

Провізорка Мирослава Савчин “Комарі не терплять запаху герані, ванілі та цитрунелли – рідкісної рослини з родини лимонних. Однак засоби з цими екстрактами доволі концентровані, їх потрібно розчиняти у теплій воді, а тоді легенько розпилювати вміст склянки на шкіру рук та ніг. Це робиться для того, щоб не виникло алергічної реакції”.



Фахівці радять наносити на тіло ефірні олії з екстрактами цитрусових, вони відлякують кровопивць/ Pixabay

"Спреї швидше вивітрюються зі шкіри, креми ж легше в неї поглинаються"

Найбільш популярні серед покупців, як зазначає провізорка, – спреї проти комарів. Їх можна наносити як на шкіру, так і на одяг. Ще один засіб – крем. Останній довше залишається на шкірі та легше поглинається. Тоді як спреї потрібно наносити частіше, бо вони швидше вивітрюються. Також потрібно користуватись ними перед виходом на вулицю.

Провізорка Мирослава Савчин “Щодо частоти, то засіб проти цих комах можна розпилювати кожні чотири години, або 2-3 рази на добу. Є навіть такі спреї, що можуть відлякувати комарів цілих 8 годин, але активної хімічної речовини – діетилтолуаміду – в їх складі міститься від 60 до 80%, це багато. Норма для дітей – не менше 7% цієї речовини, для дорослих – 30-40%. Хоча останнім часом кровопивць не надто й відлякує хімія, але захистити себе не буде зайвим”.



Спреї проти комах радять наносити кожні 4 години/ 24sata

Що робити, коли комар таки вкусив?

За словами нашої співрозмовниці, місце укусу від комара варто обробляти содою або спиртовим розчином. Також можна прийняти антигістамінні препарати, щоб попередити алергію на цих комах. "Потім можете обмазати пухирець маззю, яка містить у своєму складі місцеві гормони – ті, які діють лише на ділянку ураження. Ще нанесіть бальзами з екстрактами ромашки чи гвоздики, які мають протизапальну та заспокійливу дії", – зазначає Мирослава Савчин.

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