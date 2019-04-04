Як позбутися кровоточивості ясен: простий спосіб

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Як позбутися кровоточивості ясен
Як позбутися кровоточивості ясен / allsmilesdentist.com

Гінгівіт або ж запалення ясен – це початкова і найпоширеніша форма захворювання ясен. Гінгівіт має декілька різних форм в залежності від ступеня тяжкості захворювання.

Без правильного і своєчасного лікування, запалення переходить у важкі форми і хронічне захворювання ясен. Німецькі дослідники з Університету Фрайбурга знайшли спосіб, який може розв'язувати проблеми, пов'язані із запаленням ясен, пише журнал Journal of Clinical Periodontology.

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Гінгівіт – симптоми
• набряк і почервоніння ясен;
• кровоточивість ясен під час їжі або чищення зубів;
• відчуття свербіння і дискомфорту в області ясен при натисканні;
• неприємний запах / присмак у роті;
• можливе підвищення температури тіла і, як наслідок, почуття загального ослаблення.

В експерименті взяли участь 30 людей, які мають різні форми гінгівіту. Їх розділили на дві групи.

Перша група дотримувалася дієти, яка містить багато антиоксидантів, рослинної їжі і мінімальну кількість цукру і тваринних жирів. Дієти учасники дотримувалися протягом чотирьох тижнів. Друга, тобто контрольна група не змінила свій раціон.

Обидві групи тимчасово зупинили міжзубне чищення. Зразки серологічних і підясенних бляшок вчені взяли на початку дослідження та вкінці.

Стан учасників експерименту обстежили щотижня протягом шести місяців.

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Експеримент показав, що в учасників з першої групи покращився стан ясен приблизно на 20%, зменшилася частота кровотеч на 15% і зменшилася площа запалень на 13%.

Учасники також по закінченню скинули 1,5 кг зайвої ваги і у них значно покращилася робота серця і судин. Фахівці прийшли до висновку, що людям, що страждають від хвороб ясен, слід не тільки покращувати гігієну рота, але і задуматися про зміну дієти на користь вищеописаної.

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Теги: Здоров'я Лікування Гігієна Інфекція Стоматологія
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