Як позбутися неприємного запаху поту: поради від Супрун

На запах поту впливає не лише температура повітря, а й такі фактори, як раціон, гормони, генетика, емоційний стан, види бактерій, які живуть на шкірі та косметичні засоби, якими ми користуємося.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє: неприємному запаху поту можна запобігти, а потовиділення – зменшити.

До теми: Супрун перерахувала фактори, які впливають на запах тіла

Як позбутися неприємного запаху поту

1. Регулярно приймайте душ та потреби користуйтеся антиперспірантами або дезодорантами.

2. Під час обрання дезодоранту чи антиперспіранту уважно читайте на етикетку, особливо звертайте увагу на застереження "не наносити на пошкоджену шкіру". Краще, якщо спирт буде протимікробною речовиною.

3. Носіть одяг з натуральних тканин, які дозволяють тілу дихати, та не затримують піт.

4. Стежте за раціоном. За потреби відмовтеся від продуктів та напоїв, які можуть спричиняти неприємний запах. Це, до прикладу, алкоголь, часник, цибуля, кольрабі, червоне м’ясо.

5. Займайтеся спортом. Під час тренувань потові залози активно працюють та "промиваються". Але пам’ятайте, що на кожне тренування потрібен чистий одяг.

6. Різкий запах поту може бути також побічним ефектом препаратів, які ви приймаєте. Уточніть у лікаря, а за потреби проконсультуйтеся з ендокринологом.

7. Якщо вас часто турбує "емоційний" піт (коли ми стресуємо), є сенс подумати про видалення волосся в цих ділянках.

Лікар Уляна Супрун “Його потрібно видаляти із коренями. Що менше волосяних фолікулів, то менше апокринових залоз, відповідно менше запаху. Гоління в цьому випадку майже нічого не вирішує”.

8. Не користуйтеся аерозолями у приміщенні без гарної вентиляції. Аерозолі при вдиханні можуть бути токсичними, особливо, для маленьких дітей.

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