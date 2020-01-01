Як позбутися похмілля: поради медиків

Похмілля – стан алкогольного отруєння, який виникає через перевищення індивідуальної дози алкоголю. Воно може мати дуже небезпечні наслідки, існують навіть летальні випадки, тому дуже важливо вчасно допомогти організму в боротьбі з токсинами.

Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіли доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Сергій Акентьєв, нарколог Олег Страшок та психолог Вікторія Скуратова.

Читайте також: Як допомогти людині, хворій на алкоголізм: поради лікаря

Симптоми похмілля виникають через декілька годин або на наступний день після вживання алкоголю.

Похмілля – симптоми Нестерпний головний біль пульсуючого характеру; Сухість у роті, печія, спрага; Серцебиття, порушення ритму серця; Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення; Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість; Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту; Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

Больові відчуття допоможе знизити ацетилсаліцилова кислота: "Упсарин Упса", "Аспірин-С". Але у великих кількостях ці препарати вживати не можна, оскільки може виникнути виразкова кровотеча. Крім того, передозування спричиняє розвиток нудоти, болю в животі, а також зниження гостроти зору та слуху.

Не буде зайвим вживання простого активованого вугілля (5-7 таблеток) або інших абсорбентів ("Ентеросгель", "Атоксил", "Полісорб"). Краще це зробити одразу після закінчення застілля. Тоді ліки будуть ефективнішими і допоможуть розщепити токсини. Також замість ліків спробуйте розжувати шматочок кори вербної лози.

Покращити емоційний стан допоможуть препарати "Гліцин" або "Фосфоглів".

У разі виникнення нудоти і позиву до блювання, краще не стримувати себе і спорожнити шлунок. Не рекомендують боротися з похміллям вживанням алкоголю. Це може тільки погіршити стан.

Оптимальним є обмеження активності, бажано у стані сну. За наявності похмільної спраги замість звичайної води перевага надається використанню капустяного або огіркового розсолу, які вважають оптимально збалансованими розчинами солей калію і натрію. Це сприяє протіканню окислювально-відновлювальних реакцій в печінці.

Доцент Сергій Акентьєв “ Ефективними засобами полегшення похмілля є – гранатовий або яблучний соки, мед, розчинений у воді, з додаванням лимону. Звичайну воду можна вживати з 3-5 таблетками "Аспаркаму" або "Панангіну" для регуляції вмісту калію і магнію. Також одним з простих засобів може бути слабкий розчин соди (півложки харчової соди на склянку води), який нормалізує зсув кислотно-лужної рівноваги. Корисно вживати молоко або кефір для зв'язування і припинення всмоктування токсинів, що накопичуються в кишечнику, або замінити м'ясним бульйоном ”.

Традиційні міцні кава і чай можуть погіршити стан похмілля, спричинивши ускладнення з боку серцево-судинної системи (синдром "святкового серця"). Тому вживати в стані похмілля стимулюючі напої категорично заборонено.



Якщо ви відчуваєте похмілля – краще відмовитися від вживання алкоголю \ wworld.com.ua

Психолог Вікторія Скуратова “ По-перше, слід прислухатися до своїх бажань. Якщо людині хочеться спати, то потрібно спати; якщо людині хочеться їсти – то слід поїсти, але якщо цього робити не хочеться, то змушувати себе не потрібно. По-друге, варто дотримуватись дієти. Виключити: смажене, гостре, жирне, солоне. Це мають бути овочі або м'ясо на пару, каші, дієтичні супи. По-третє, варто пити побільше води. Ідеально підійде столова вода, така як "Поляна квасова", "Боржомі". Вода допоможе зняти інтоксикацію і зменшити зневоднення ”.

Про те, чому виникає похмілля та як пити, щоб його не було – читайте у матеріалі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.