Як позбутися звички доїдати до кінця
Чимало людей мають звичку доїдати їжу до кінця, якщо вони навіть не мають бажання їсти через ощадливість та інші причини. Наслідком цього стає переїдання.
Звичка доїдати є однією з найпоширеніших і є причиною, яка заважає багатьом знизити вагу. Про це написав лікар-дієтолог Михайло Гаврилів на своїй сторінці в інстаграмі. Найчастіше звичка доїдати зароджується з дитинства через виховання старших.
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Як виглядає звичка доїдати?
- Доїдати до кінця, навіть якщо вже ситі;
- Доїдати за чоловіком, дітьми;
- Доїдати, тому що шкода викинути;
- Доїдати, щоб не встигло протухнути;
- Доїдати, тому що продукт дорогий, шкода витрачених грошей;
- Доїдат , щоб зробити дружині / мамі / бабусі приємно;
- Доїдати залишки з кастрюлі або сковороди, щоб їх помити, звільнивши тим самим місце в холодильнику.
Що з цим роботи?
- Корисно їсти повільніше, робіть не менше 15 жувальних рухів;
- Користуйтеся посудом меншого розміру і скоротіть порції їжі. Після закінчення трапези почекайте 5-15 хвилин, і якщо не відчуєте насичення, тоді покладіть добавку;
Як позбутися звички доїдати до кінця / Unsplash
- Якщо вам просто шкода, подивіться в дзеркало і подумайте про те, що ця їжа дуже швидко стане черговою жирної складкою на вашому животі. Відкладіть їжу в холодильник і з'їжте наступного разу;
- Вчіться слухати себе і свої справжні потреби і бажання. Часто за апетитом криється брак інших "нехарчових задоволень": стрес, біль, образи тощо.
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