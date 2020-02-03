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Як позбутися звички доїдати до кінця

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Як позбутися звички доїдати до кінця / Unsplash

Чимало людей мають звичку доїдати їжу до кінця, якщо вони навіть не мають бажання їсти через ощадливість та інші причини. Наслідком цього стає переїдання.

Звичка доїдати є однією з найпоширеніших і є причиною, яка заважає багатьом знизити вагу. Про це написав лікар-дієтолог Михайло Гаврилів на своїй сторінці в інстаграмі. Найчастіше звичка доїдати зароджується з дитинства через виховання старших.

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Як виглядає звичка доїдати?

  • Доїдати до кінця, навіть якщо вже ситі;
  • Доїдати за чоловіком, дітьми;
  • Доїдати, тому що шкода викинути;
  • Доїдати, щоб не встигло протухнути;
  • Доїдати, тому що продукт дорогий, шкода витрачених грошей;
  • Доїдат , щоб зробити дружині / мамі / бабусі приємно;
  • Доїдати залишки з кастрюлі або сковороди, щоб їх помити, звільнивши тим самим місце в холодильнику.

Що з цим роботи?

  • Корисно їсти повільніше, робіть не менше 15 жувальних рухів;
  • Користуйтеся посудом меншого розміру і скоротіть порції їжі. Після закінчення трапези почекайте 5-15 хвилин, і якщо не відчуєте насичення, тоді покладіть добавку;


Як позбутися звички доїдати до кінця / Unsplash

  • Якщо вам просто шкода, подивіться в дзеркало і подумайте про те, що ця їжа дуже швидко стане черговою жирної складкою на вашому животі. Відкладіть їжу в холодильник і з'їжте наступного разу;
  • Вчіться слухати себе і свої справжні потреби і бажання. Часто за апетитом криється брак інших "нехарчових задоволень": стрес, біль, образи тощо.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
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