Чимало людей мають звичку доїдати їжу до кінця, якщо вони навіть не мають бажання їсти через ощадливість та інші причини. Наслідком цього стає переїдання.

Звичка доїдати є однією з найпоширеніших і є причиною, яка заважає багатьом знизити вагу. Про це написав лікар-дієтолог Михайло Гаврилів на своїй сторінці в інстаграмі. Найчастіше звичка доїдати зароджується з дитинства через виховання старших.

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Як виглядає звичка доїдати?

Доїдати до кінця, навіть якщо вже ситі;

Доїдати за чоловіком, дітьми;

Доїдати, тому що шкода викинути;

Доїдати, щоб не встигло протухнути;

Доїдати, тому що продукт дорогий, шкода витрачених грошей;

Доїдат , щоб зробити дружині / мамі / бабусі приємно;

Доїдати залишки з кастрюлі або сковороди, щоб їх помити, звільнивши тим самим місце в холодильнику.

Що з цим роботи?

Корисно їсти повільніше, робіть не менше 15 жувальних рухів;

Користуйтеся посудом меншого розміру і скоротіть порції їжі. Після закінчення трапези почекайте 5-15 хвилин, і якщо не відчуєте насичення, тоді покладіть добавку;



Як позбутися звички доїдати до кінця / Unsplash

Якщо вам просто шкода, подивіться в дзеркало і подумайте про те, що ця їжа дуже швидко стане черговою жирної складкою на вашому животі. Відкладіть їжу в холодильник і з'їжте наступного разу;

Вчіться слухати себе і свої справжні потреби і бажання. Часто за апетитом криється брак інших "нехарчових задоволень": стрес, біль, образи тощо.

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