Як практикуються хірурги: вражаюче відео операції з яйцем

На Reddit з'явилось відео, як хірург практикує оперативне втручання на курячому яйці. Попри складність роботи, він продемонстрував вражаючу хірургічну точність.

На відео видно, як хірург акуратно знімає шкарлупу з яйця, залишивши лише плівку, вирізає отвір і акуратно нашиває на неї латку.

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У коментарях зазначили, що це, ймовірно, є імітацією розтину турецького сідла – утворення в клиноподібній кістці черепа людини.

Відомо, що у США майбутні стоматологи часто використовують яйця для того, щоб практикувати синус-ліфтинг. Тонка мембрана яйця за консистенцією та міцністю схожа на мембрану Шнайдера.

Дивіться відео, як хірург практикується проводити оперативне втручання на яйці:

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