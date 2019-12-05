Як практикуються хірурги: вражаюче відео операції з яйцем

301 Читать новость на русском
Цікава хірургія / Unsplash

На Reddit з'явилось відео, як хірург практикує оперативне втручання на курячому яйці. Попри складність роботи, він продемонстрував вражаючу хірургічну точність.

На відео видно, як хірург акуратно знімає шкарлупу з яйця, залишивши лише плівку, вирізає отвір і акуратно нашиває на неї латку.

Цікаво: Мертве серце вперше повернули до життя: відео

У коментарях зазначили, що це, ймовірно, є імітацією розтину турецького сідла – утворення в клиноподібній кістці черепа людини.

Відомо, що у США майбутні стоматологи часто використовують яйця для того, щоб практикувати синус-ліфтинг. Тонка мембрана яйця за консистенцією та міцністю схожа на мембрану Шнайдера.

Дивіться відео, як хірург практикується проводити оперативне втручання на яйці: 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Чому вам може бути постійно холодно: пояснення Супрун
сьогодні
4705
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 1028
4 грудня 16:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
Олександр Бевза 11720
4 грудня 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
1198
3 грудня 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
Юліана Вінтюк 3125
26 листопада 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 2081
Новини
Більше новин
Залиште відгук