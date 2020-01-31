Як працюють медики в Ухані, де найбільший спалах коронавірусу: вражаючий фоторепортаж

Китайське місто Ухань перебуває в апокаліптичних умовах, оскільки там з'явився новий коронавірус, що викликає респіраторні захворювання.

Вже понад тиждень місто перебуває під карантином, який, як кажуть мешканці, спричиняє нестачу харчових продуктів та запасів, пише boredpanda.

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Тисячі випадків захворювання у місті також дали надзвичайне навантаження на медичну систему, збудували дві імпровізовані лікарні, а медичні працівники приїжджають з усієї країни, щоб боротися з вірусом.

На фотографіях медичні сестри, які готуються до своєї першої зміни після перенаправлення до Уханя, у віділення, де лікують коронавірус. На них видно масштаби підготовки, яку вони повинні пройти: підстригтись та поголити скроні, щоб їхні медичні шапки могли щільно прилягати до голови.



Коронавірус в Китаї: як працюють медики / фото: boredpanda.com



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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