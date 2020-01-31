24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Як працюють медики в Ухані, де найбільший спалах коронавірусу: вражаючий фоторепортаж

1309 Читать новость на русском
Як працюють медики в Китаї / Getty imagies

Китайське місто Ухань перебуває в апокаліптичних умовах, оскільки там з'явився новий коронавірус, що викликає респіраторні захворювання.

Вже понад тиждень місто перебуває під карантином, який, як кажуть мешканці, спричиняє нестачу харчових продуктів та запасів, пише boredpanda.

Також на тему: Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив

Тисячі випадків захворювання у місті також дали надзвичайне навантаження на медичну систему, збудували дві імпровізовані лікарні, а медичні працівники приїжджають з усієї країни, щоб боротися з вірусом.

На фотографіях медичні сестри, які готуються до своєї першої зміни після перенаправлення до Уханя, у віділення, де лікують коронавірус. На них видно масштаби підготовки, яку вони повинні пройти: підстригтись та поголити скроні, щоб їхні медичні шапки могли щільно прилягати до голови. 


Коронавірус в Китаї: як працюють медики / фото: boredpanda.com

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти
сьогодні
8051
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Китай Фотоновини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 12617
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3058
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 4373
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3228
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2481
Новини
Більше новин
Залиште відгук