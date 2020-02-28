Як працюють яєчники: простими словами про складне

У яєчниках відбувається розвиток яйцеклітини. До періоду статевого дозрівання (11-13 років) їхня кількість сягає 400 тисяч і з кожним днем це зменшується. 10 фактів, які вас можуть здивувати, – читайте у матеріалі.

Про це розповіла акушер-гінекологиня Ольга Білоконь.

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Яйцеклітини так само старіють, як і жінка

Після 35 років яйцеклітини мають набагато більше хроносомних аномалій. Частота вагітностей зменшується, а ймовірність викидня – збільшується.

Якщо жінка курить, менопауза прийде на 1-4 роки швидше. Компоненти сигаретного диму викликають окислювальний стрес і пошкоджують ДНК фолікулів яєчника.

Якщо мама курить під час вагітності дівчинкою, її яєчники можуть пошкоджуватися. У дитини збільшується ризик передчасної менопаузи у дорослому віці.

Коли яйцеклітина старіє або "псується" – її неможливо відновити!

Не існує жодних препаратів, які покращують якість яйцеклітин

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Яйцеклітини мають дуже короткий термін життя

Після виходу яйцеклітини з яєчника, вона буде жити від 12 до 24 годин. Через це час відграє велику роль при плануванні вагітності.

Кожна жінка народилася з певним запасом яйцеклітин

З 3-4-го тижня внутрішньоутробного розвитку починається закладання статевих залоз. У 12 тижнів вагітності у плода жіночої статі з'являються незрілі яйцеклітини – ооцити. До 22 тижнів вагітності їх стає близько 4,5-5 мільйонів, після чого їх кількість зменшується і до моменту народження їх уже близько 2 мільйонів.

До періоду статевого дозрівання – 400 тисяч, а до періоду менопаузи – близько 1000.

Яйцеклітини не можна наростити, пересадити, додати. Їх стільки, скільки є спочатку, і кількість зменшується з кожним днем / місяцем / роком.

Не усі фолікули зможуть дати потомство

Із 400 тисяч фолікулів до моменту статевого дозрівання тільки близько 400 стануть домінантними і зможуть випустити зрілу яйцеклітину, здатну до запліднення, інші піддадуться атрезії – запрограмованої загибелі.

З народження яєчники містять ряд незрілих, первинних фолікулів

Ці незрілі фолікули містять однаково незрілий первинний ооцит. Це означає те, що для того щоб яйцеклітина змогла запліднитися, вона має пройти певні стадії росту, "дозрівання" разом з фолікулом – місцем, де вона "живе".



Факти про роботу яєчників / Getty Images

Існують три стадії росту та формування фолікула:

️Перша стадія не залежить від гормонів і триває близько 120 днів,

️Друга триває 65 днів до стадії антрального фолікула,

Третя стадія відповідає фолікулярної фазі менструального циклу і триває в середньому 14 днів.

В природному циклі у жінки зростає 1, вкрай рідко 2, домінанти фолікула

Претендентів є багато, однак більше зросте лише один, а гине ще не один десяток фолікулів, які могли б стати, але так і не стали домінантними, вони просто "загинули".

Стимуляція овуляції при проходження ЕКЗ не зменшує запас яйцеклітин і не наближає клімакс

Яйцеклітини, які "стимулюються", у будь-якому разі "загинули" б протягом природного циклу в цьому місяці

Яйцеклітини не "економляться"

Фолікулогенез – це безперервний процес дозрівання жіночих статевих клітин. Простіше кажучи, у будь-який час яєчники мають фолікули на різних стадіях дозрівання. Більшість фолікулів "помирають" і не завершують цикл розвитку.

Навіть якщо у жінки відсутня овуляція (вагітність, лактація тощо), яйцеклітини "зекономити" неможливо.

Єдиний спосіб зберегти яйцеклітини – це кріоконсервація ооцитів – "заморозка". Зберегти яйцеклітини у тілі жінки – неможливо.

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