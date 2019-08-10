Як правильно доглядати за пірсингом

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Як правильно доглядати за пірсингом

Серед загальних рекомендацій по догляду за свіжим пірсингом – промивання проколу антисептиками або фізіологічним розчином.

Лікарі рекомендують використовувати хлоргексидин або мірамістин – а ось від йоду, перекису і мила з триклозаном, ароматами та барвниками краще відмовитися.

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Обробляти рану краще не ватними тампонами, що залишають волокна, а марлевими, і промокати насухо паперовою серветкою або чистим рушником.

Також для свіжого пірсингу небезпечні басейни, хлорована вода може викликати сильне подразнення. При купанні в морі проблем бути не повинно, але висока концентрація солі може привести до неприємних відчуттів, і краще зайвий раз промити прокол фізрозчином.

Пірсинг у вухах і носі найшвидше заживає
Пірсинг у вухах і носі найшвидше заживає

Небезпеку можуть нести домашні тварини: дрібним часткам вовни з повітря або з меблів властиво прилипати до рани – і це може викликати подразнення та інфекцію. Важлива усвідомленість: якщо про пірсинг забути, то є ризик зачепити й смикнути сережку рушником, білизною, лямкою рюкзака (навіть через одяг) або травмувати ударом при заняттях спортом.

Важливо не чіпати, не провертати та не міняти сережку, поки прокол не зажив. В іншому випадку постійна травматизація приведе не тільки до болю і почервоніння, але і до розростання грануляційної тканини, коли під шкірою з'являється об'ємне утворення.

Як би несподівано це не звучало, але після мочок вух один з найсприятливіших видів пірсингу – прокол перегородки носа: слизову оболонку проколювати простіше, ніж шкіру, регенерує вона швидше, а порожнина носа постійно самоочищається. На загоєння йде шість-вісім тижнів (як для мочок вух). Те ж саме відноситься до проколів на геніталіях вони відносно швидко гояться.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Гігієна
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