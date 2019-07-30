Як правильно доглядати за шкірою чоловіка

345 Читать новость на русском
Як правильно доглядати за шкірою чоловіка
Як правильно доглядати за шкірою чоловіка / passionpointsmx.wordpress.com

Чоловіча шкіра потребує повноцінного догляду точно так само, як і жіноча. Для цього необхідний правильний догляд за чоловічою шкірою і дотримання нескладних правил.

Лікар-дерматолог та косметолог Анна Гаврильченко зазначає, що для догляду за шкірою чоловікові знадобиться чотири засоби:

Читайте також: Темні кола під очима: чому виникають та як боротись

⠀1. Пінка або гель для вмивання;

⠀2. Тонік (лосьйон після гоління);

⠀3. Зволожуючий крем для обличчя;

⠀4. М'який скраб для обличчя.

Етап 1. Очищення

Чоловіча шкіра більш щільна і груба, ніж жіноча. Вона має більше сальних залоз, які викликають посилене потовиділення і провокують закупорку пір. Через це на шкірі з'являються запалення і чорні точки. Саме тому важливо регулярно очищати шкіру. Для того, щоб ефективно очистити шкіру, придбайте пінкою або гелем для вмивання. Умивайтеся раз на день прохолодною або теплою водою, після вмивання акуратно промокніть обличчя рушником.

Етап 2. Відлущування

Якщо говорити простими словами, етап відлущування, або пілінгу шкіри потрібен для того, щоб очистити закупорені пори. Пілінги потрібно робити 1 раз в тиждень (частіше не варто) після процедури вмивання.

Для того, щоб ефективно відлущити шкіру, використовуйте легкі скраби або косметику з кислотами. Після відлущування можна приступати до етапу тонізації.

Догляд за чоловічою шкірою
Догляд за чоловічою шкірою

Етап 3. Тонізація

Вона покращує мікроциркуляцію крові та робить чоловічу шкіру більш свіжою, гладкою і пружною. З тонізацією все просто: після вмивання пінкою або гелем змочіть ватяний диск тоніком або лосьйоном для чутливої шкіри й протріть ним обличчя. Вибирайте засіб без спирту. Можете використовувати замість тоніка заспокійливий лосьйон після гоління. Протирати шкіру слід 2 рази на день – вранці та ввечері.

Етап 4. Зволоження

Будь-яка шкіра, навіть жирна, потребує зволоження. Зволожуючий крем допомагає зберегти еластичність шкіри, робить її м'якою, а також вбереже від лущення і почуття стягнутості.

Виберіть один хороший зволожуючий крем, який підходить вашому типу шкіри та користуйтеся ним один раз в день (якщо суха шкіра — два) після тонізації шкіри й кожен раз після гоління. ⠀⠀

Чоловічий базовий догляд за шкірою виглядає так:

  • очищення ⠀
  • відлущування (1-2 рази/ тиждень.) ⠀
  • гоління
  • тонізація ⠀
  • зволоження.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Одна таблетка може вбити: список найнебезпечніших ліків для дітей
сьогодні
3540
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Краса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
29 липня 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 18376
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
26 липня 21:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 7910
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
8201
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8290
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 17145
Новини
Більше новин
Залиште відгук