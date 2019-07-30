Як правильно доглядати за шкірою чоловіка

Чоловіча шкіра потребує повноцінного догляду точно так само, як і жіноча. Для цього необхідний правильний догляд за чоловічою шкірою і дотримання нескладних правил.

Лікар-дерматолог та косметолог Анна Гаврильченко зазначає, що для догляду за шкірою чоловікові знадобиться чотири засоби:

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⠀1. Пінка або гель для вмивання;

⠀2. Тонік (лосьйон після гоління);

⠀3. Зволожуючий крем для обличчя;

⠀4. М'який скраб для обличчя.

Етап 1. Очищення

Чоловіча шкіра більш щільна і груба, ніж жіноча. Вона має більше сальних залоз, які викликають посилене потовиділення і провокують закупорку пір. Через це на шкірі з'являються запалення і чорні точки. Саме тому важливо регулярно очищати шкіру. Для того, щоб ефективно очистити шкіру, придбайте пінкою або гелем для вмивання. Умивайтеся раз на день прохолодною або теплою водою, після вмивання акуратно промокніть обличчя рушником.

Етап 2. Відлущування

Якщо говорити простими словами, етап відлущування, або пілінгу шкіри потрібен для того, щоб очистити закупорені пори. Пілінги потрібно робити 1 раз в тиждень (частіше не варто) після процедури вмивання.

Для того, щоб ефективно відлущити шкіру, використовуйте легкі скраби або косметику з кислотами. Після відлущування можна приступати до етапу тонізації.



Догляд за чоловічою шкірою

Етап 3. Тонізація

Вона покращує мікроциркуляцію крові та робить чоловічу шкіру більш свіжою, гладкою і пружною. З тонізацією все просто: після вмивання пінкою або гелем змочіть ватяний диск тоніком або лосьйоном для чутливої шкіри й протріть ним обличчя. Вибирайте засіб без спирту. Можете використовувати замість тоніка заспокійливий лосьйон після гоління. Протирати шкіру слід 2 рази на день – вранці та ввечері.

Етап 4. Зволоження

Будь-яка шкіра, навіть жирна, потребує зволоження. Зволожуючий крем допомагає зберегти еластичність шкіри, робить її м'якою, а також вбереже від лущення і почуття стягнутості.

Виберіть один хороший зволожуючий крем, який підходить вашому типу шкіри та користуйтеся ним один раз в день (якщо суха шкіра — два) після тонізації шкіри й кожен раз після гоління. ⠀⠀

Чоловічий базовий догляд за шкірою виглядає так: ⠀

очищення ⠀

відлущування (1-2 рази/ тиждень.) ⠀

гоління

тонізація ⠀

зволоження.

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