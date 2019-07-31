Як правильно говорити про секс

Головне правило розмов про сексуальну близькість з партнером – це повна відсутність критики.

Чомусь люди завжди вважають що в цій темі обов'язково буде критика, але цього допускати не можна, в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла сексолог Майя Стеценко.

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Правило 1

Вам не потрібно починати відразу говорити про щось, стосовно саме вашого сексуального життя з партнером, розкажіть про ваше відношення до теми сексуальності, про те як ставилися до цього у вашій родині.

Розкажіть щось дуже особисте, що допоможе зблизитися з вашим партнером. Чим більше ви відкриваєтесь, тим більше буде готовий відкритися ваш партнер.

Правило 2

Конкретні відкриті питання! Тобто ви ставите питання так, щоб ваш партнер крім "так" або "ні" міг розгорнуто дати вам інформацію про бажання. "Що саме тобі подобається, коли я тебе пещу? Як тобі подобається? Що тебе найбільше приваблює в сексі? Які є побажання?".

Якщо ви відчуваєте себе не вправно спробуйте ставити питання "чи" "або": "Тобі подобається, коли ти зверху чи знизу? Тобі подобається, коли я пещу тебе ніжно або по жорстко?".



Про секс потрібно говорити без критики

Існує чудова техніка, в якій ви взагалі без слів зможете дізнатися переваги свого партнера і донести свої.

Ви говорите: "Я зараз буду пестити тебе так, як подобається мені, а потім ти будеш пестити мене так, як хочеться щоб я пестила тебе". Важливо показати те, що б вам хотілося отримати в сексі від нього

Правило 3

Говорити не під час сексу. Інакше втратите смак до відчуттів. Ви можете говорити до або після сексу. У розмові після сексу особливо говорите те, що було добре. А зарядившись похвалою ваш партнер точно запам'ятає і наступного разу постарається дати вам максимальне задоволення.

Сексолог Майя Стеценко “Тому не бійтеся розмовляти про секс. Ваше завдання донести про це м'яко, ненав'язливо і тактовно”.

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