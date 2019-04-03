Як правильно харчуватися не за всі гроші світу: поради Супрун

Існує міф, що правильно харчуватися — це обов'язково дуже дорого. Звісно, у величезному асортименті фруктів, овочів, риби або ж горіхів є багато дійсно дорогих пропозицій. Але не настільки багато, щоб їсти батон, дешеву ковбасу, кетчуп та пити горілку.

Україна вирощує власні овочі й фрукти, які можна купити в кожному місті та містечку, розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Більшість вважає, що знайти їх стає проблемою взимку та навесні. Але варто більш пильно придивитися і ми помітимо:

Овочі

Моркву: до 15 грн/кг, джерело каротиноїдів (про-вітаміну А, потрібного для зору, імунітету, краси шкіри і невпинної боротьби з вільними радикалами). Її можна їсти сиру, запікати, тушкувати, додавати до каш, супів, солодкої та несолодкої випічки.

Буряк: до 15 грн/кг, джерело бетаїну – сполуки, потрібна для правильного обміну жирів. "Любить" горіхи, чорнослив і яблука, його можна пекти, готувати на пару і чавити із нього сік.

Кольрабі: соковите джерело клітковини і вітаміну С. Коштує до 30 грн/кг. Чудово поєднується із морквою, яблуками та сметаною.



Кольрабі – доступний та корисний овоч

Коренеплоди селера і пастернак тішать вмістом клітковини інуліну, смаком і ціною (25 і 45 грн/кг відповідно в Києві в центрі міста). Улюблений проповідниками здорового способу життя батат (солодка картопля) дорогий (від 100 грн/кг) не здоровіший за запечені з олією моркву, картоплю, пастернак і селеру, тож не переймайтеся.

Цибуля, в тому числі порей і зелена (від 10 грн/кг відповідно). Це джерело олігосахаридів, за які дуже подякує кишкова мікрофлора. Печінка теж подякує – адже в цибулі багато сірковмісних сполук, а сірка потрібна нам для синтезу глутатіону (борця із вільними радикалами і отрутами). Все зійшлося. Добра звістка – цибуля буде така само поживна, якщо її їсти печену чи тушковану, а не свіжу. Цибуля дружить із супами, несолодкими запіканками, іншими овочами та кашами. Не купуйте пребіотики в капсулах (1-15 грн/капсула) - приготуйте запечені зі спеціями, часником та олією селеру та порей.



Міфи про вартість здорове харчування

Гарбуз – цінний весь. При ціні 15-20 грн/кг ми отримуємо каротиноїди, насіння та соковиту серединку, з якої можна робити супи, каші, оладки, запіканки та печиво.

Капуста – це скарб, як і решта її хрестоцвітних родичів, ціною в 10-20 грн/кг. Білокачанна капуста багата на кальцій, який добре засвоюється, а її сірковмісні сполуки сульфурафани активують печінкову систему знешкодження. Квашена капуста містить ще й молочну кислоту (пребіотик) та молочнокислі бактерії (пробіотик), тобто ще корисніша за сиру. Розрекламована нутриціологами броколі справді дещо поживніша за білокачанну капусту, але ця різниця не така принципова.

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М'ясо

Коли плануєте раціон – обирайте продукти в їхньому первісному вигляді. Не перероблені, як ковбаса чи сосиски. Це подвійний виграш – що менш перероблений продукт, то менша додана вартість (ви менше платите) і більша поживна цінність (ви менше хворієте).



Свіже м'ясо корисніше та дешевше за ковбасу

100 грамів навіть добірної яловичини, в якій багато заліза, цинку та незамінних амінокислот, карнітину і таурину, коштує менше ніж 100 грамів поганеньких сосисок.

Риба

Це головне джерело всіх омега-3 поліненасичених жирних кислот. Саме споживання риби, а не добавок, знижує ризик деменції, серцево-судинних хвороб та хронічного запалення. Достатньо їсти рибу двічі на тиждень. Одна велика порція риби обійдеться вам 30-50 гривень – це співмірно із пачкою цигарок і кавою, от тільки цигарки здоров’я не додадуть.

Обирайте скумбрію, хека й оселедця, а не лосося. Не бійтеся свинцю та миш’яку – в цих видах риби їх не так багато, як в лососі, тунці, рибі-мечі. Білий рис становить більшу загрозу – він накопичує неорганічний миш’як.

Уляна Супрун “ Коли ми говоримо "здорове харчування", то маємо на увазі не розкручені та дорогі авокадо, годжі, чіа, кіноа і лосося, а рідні та доступні сало, яйця, смородину, гречку, гарбузи, оселедці та льон. І купу інших продуктів вартістю до 50 гривень/кг. Нездорова їжа більш доступна передусім фізично, а потім економічно. Простіше купити шоколадний батончик, аніж курагу, хоча кілограм батончиків дорожчий за кілограм кураги. Слід змінювати свої пріоритети й шукати здорових опцій щодня. Здорова їжа — доступна ”.

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